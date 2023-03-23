У Зеленського назвали ядерний потенціал Росії питанням майбутнього спецтрибуналу

Радник ОП Михайло Подоляк вважає, що РФ у майбутньому не має бути частиною системи ядерного стримування.

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Доречність залишати в Росії після закінчення війни в Україні другий ядерний потенціал у світі — питання майбутнього спецтрибуналу та переговорів. Про це у четвер, 23 березня, написав радник Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter-акаунті.

За словами Подоляка, після завершення війни в Україні світова система безпеки зміниться.

"Держава та режим, які щодня шантажують людство ядерною зброєю, не можуть бути частиною системи стримування", — написав Подоляк.

Спецтрибунал для Росії

Нагадаємо, 14 березня глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що коаліція щодо створення Спеціального трибуналу для військово-політичного керівництва Росії налічує вже 32 країни.

Раніше, 28 лютого, Дмитро Кулеба під час відкриття 52-ї сесії Ради з прав людини ООН, присвяченої геноциду в Україні, закликав світову спільноту приєднатися до міжнародної коаліції зі створення Спецтрибуналу.

29 грудня 2022 року радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія має відповісти на трибуналі за свої воєнні злочини проти України. Радник ОП наголосив, що країна-агресорка має "максимально заплатити" за свої воєнні злочини та геноцид проти українського народу.