"Потрібен спецтрибунал": у Зеленського відреагували на заяву Міноборони РФ про "калібри"

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що військове керівництво Росії має відповісти за радісні крики про те, що в них ніколи не закінчаться ракети, якими вбивають українців.

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Росія має відповісти на трибуналі за свої воєнні злочини проти України. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму твітері.

"Чому потрібний спецтрибунал по Росії? Хоча б для того, аби члени всіх "огидних вісімок", включаючи Міноборони РФ, відповіли за радісні крики "у нас, росіян, ніколи не закінчаться "Калібри", — заявив Подоляк.

Радник ОП наголосив, що країна-агресор має "максимально заплатити" за свої воєнні злочини та геноцид проти українського народу.

Нагадаємо, після масованого ракетного обстрілу України 29 грудня, у Міноборони Росії заявили, що "калібри не закінчаться ніколи".

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Росія два тижні готувалася до масованого обстрілу України. У Кабміні переконані, що Кремль хоче залишити населення країни без електрики напередодні свят.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що сили ППО збили 54 із 69 запущених по Україні ракет. У військовому командуванні уточнили, що ЗС РФ запускали крилаті ракети морського та повітряного базування із зенітними ракетами до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної інфраструктури країни.