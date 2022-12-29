"Робили високу ставку": в Кабміні висловилися про ракетні удари по Україні 29 грудня

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, росіяни готувалися два тижні до сьогоднішньої атаки. Кремль намагається позбавити українців електрики перед новорічними святами, упевнений він.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що Росія два тижні готувалася до масового обстрілу української території 29 грудня і робила на нього більшу ставку. Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

Як вважає глава уряду, Кремль хоче залишити населення країни без електрики напередодні свят.

"Десята масштабна атака, росія намагається позбавити українців світла перед Новим роком. Ворог робив високу ставку на цю атаку, готувався до неї два тижні", — прокоментував прем'єр.

Він зазначив, що сили протиповітряної оборони України показали неймовірний рівень вправності й ефективності. Їм вдалося збити 54 із 69 ворожих ракет.

Проте не обійшлося і без влучань. Зокрема, було пошкоджено об'єкти української енергетичної інфраструктури.

Шмигаль попередив, що в деяких регіонах країни, можливо, будуть застосовуватися аварійні відключення світла для того, щоб уникнути аварій в мережах.

"Наші енергетики вже працюють, аби все відремонтувати", — наголосив глава Кабміну.

"Дякуємо ППО, ЗСУ, медикам, рятувальникам і всім, хто залучений до ліквідації наслідків обстрілів", — додав Шмигаль.

Обстріл України 29 грудня: наслідки атаки

У четвер, 29 грудня, ЗС РФ масово обстріляли територію України. Унаслідок чого в Києві пошкоджено приватні будинки, а у Львові, Харкові й Одесі пролунали вибухи.

Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив, що сили ППО збили 54 із 69 запущених по Україні ракет. У військовому командуванні уточнили, що ЗС РФ запускали крилаті ракети морського та повітряного базування із зенітними ракетами до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної інфраструктури країни.

Міністр енергетики Герман Галущенко, зі свого боку, розповів, що внаслідок масованого обстрілу пошкоджено об'єкти генерації та електромережі в Україні.