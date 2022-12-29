"Понад 100 ракет": ЗС РФ ведуть масований ракетний обстріл України (фото)

Російські військові могли підняти в повітря 13 стратегічних бомбардувальників і вивести в море 2 ракетоносії. Можливі кілька хвиль атак, у частині областей працюють системи ППО.

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Російські військові вранці 29 грудня влаштували черговий масований ракетний удар по Україні. Одним із перших про прольоти ракет повідомив у Telegram о 7:34 ранку голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

За його інформацією, росіяни підняли в повітря 13 бомбардувальників і вивели в море 2 ракетоносії. Перші ракети, як уточнив голова ОВА, полетіли на Суми.

"Віримо в ЗСУ! Тривога не випадкова. Рахуємо збиті ракети", — написав він.

Про загрозу масованого ракетного удару по Україні з використанням стратегічної авіації повідомив голова Житомирської ОВА Бунечко.

Повітряну тривогу оголосили вранці в усіх регіонах України.

Станом на 6:20 було відомо про активність у Росії 10 військових літаків, імовірно, Ту-95 і Ту-22М3, зазначає Telegram-канал monitor, який відстежує маневри ворожої авіації.

Згодом з'явилася інформація про проліт ракет у напрямку Київської області. У Чернігівській області спрацювало ППО, російські військкори писали про удар по регіону баражуючими боєприпасами.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович пише про кілька хвиль ракетних атак, росіяни можуть випустити понад 100 ракет.

"Не нехтуйте укриттями. Підхід перших до Києва — орієнтовно о 8:15 +/-. Міста на схід від Києва — прильоти можуть бути раніше. ППО починає роботу з ракет", — поінформував він.

Звуки вибухів чули в різних районах Києва, в області працювала система ППО.

Після вибухів очевидці бачили стовп диму на Київщині.

Звуки вибухів чули й у Одесі, місцеві пабліки пишуть про можливу роботу ППО.

Ракети помітили в напрямку Рівненської та Житомирської областей. Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що підрозділи ОК "Північ" збили ракету над Сумською областю.

Нагадаємо, що командування Повітряних сил ЗСУ 27 грудня попереджало про завдання армією РФ ракетного удару по Україні під Новий рік. У Росії продовжують виробляти крилаті ракети "Іскандер", "Калібр" і Х-101.

Міністерство оборони Великобританії 24 грудня заявляло про неможливість російських військ проводити великі наступи через нестачу ракет і снарядів до артилерії.

Українські розвідники володіють інформацією про переговори РФ із Іраном щодо постачання балістичних ракет. Секретар РНБО Олексій Данілов 21 грудня сказав, що ЗСУ навчилися працювати з іранськими БПЛА — із 13 дронів збивається 13.