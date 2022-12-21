Не тільки дрони: РФ домовляється з Іраном про постачання ракет — Данілов (відео)

На думку секретаря РНБО, Україна має радіти, що РФ не має внутрішньої можливості перемогти, але з іншого боку ми можемо зіткнутися з додатковими викликами, якщо Іран наважиться поставити Росії ракети.

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За даними розвідки, Росія веде з Іраном переговори про постачання не лише дронів, а й іншого озброєння. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Голосу Америки".

Зокрема, йдеться про балістичні ракети. На думку Данілова, постачання Іраном ракет Росії може принести додаткові виклики для України.

"Нам точно відомо, що Російська Федерація веде з Іраном переговори про постачання іншого озброєння на територію Росії. З одного боку, ми повинні радіти, що Росія не має внутрішньої здатності перемогти в цій війні без залучення інших країн, а з іншого боку, для нас це буде додатковий виклик, якщо Іран наважиться поставити Росії вже не лише дрони, а й ракети", — розповів Данілов.

Він також додав, що сили ППО України навчилися відбивати атаки дронів, але бувають і випадки, коли ударні БПЛА досягають своєї мети та б'ють по інфраструктурі України.

"Справа в тому, що з цими дронами наші військові вже навчилися працювати. Випадок – із 13 дронів 13 було збито. На жаль, є й випадки, коли вони досягають своєї мети. Для нас це теж виклик", — додав Данілов.

За словами секретаря РНБО, Росія поставила за мету знищити українців як націю, тому б'є по енергетичних об'єктах, які працюють не на армію, а на цивільне населення.

"Що стосується 50% руйнування нашої енергетичної системи, яка працює не на військових, а на цивільне населення: на жаль, Російська Федерація як країна-терорист обрала саме такий шлях війни з нашою країною. На жаль, вони не знімають із порядку денного дуже просте питання, яке вони ставлять – це знищення нас як нації", — резюмував Данілов.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена створила робочу групу для розслідування того, як західні комплектуючі потрапили в іранські ударні дрони Shahed в обхід санкцій.

Раніше також повідомлялося про те, що, за словами Данілова, найближчі місяці можуть стати вирішальними у війні Росії проти України.

19 грудня військові РФ влаштували найбільшу атаку дронами на Україну за весь час. БПЛА летіли з Краснодарського краю, але українські ППО збили частину дронів на території Одеської та Миколаївської областей. За словами спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, лише в листопаді та грудні РФ запустила 127 дронів-камікадзе та 300 крилатих ракет по Україні.

Фокус також писав, чи буде обстріл України на Новий рік. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що не варто прив'язувати атаки росіян до конкретних дат. Вони можуть вдарити будь-якої миті.