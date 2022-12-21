Найближчі два-три місяці можуть бути вирішальними для України, — Данілов

Секретар РНБО назвав Росію "щуром, загнаним у глухий кут" і додав, що це робить її небезпечнішою. Але водночас додав — на сьогодні Москва не може перемогти Україну у відкритому бою.

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Українські військові готуються до того, що найближчі місяці можуть стати вирішальними у війні Росії проти України. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ми розуміємо, що на сьогодні можливостей Російської Федерації перемогти нас у відкритому бою не існує. Вони зараз загнані в глухий кут. І щур, загнаний у глухий кут, найбільш небезпечний. І ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними в цьому моменті", — розповів Данілов.

Секретар Ради національної безпеки зазначив, що Україна сьогодні отримує значно більший об'єм військової допомоги, ніж це було навесні, проте все одно країна потребує підтримки своїх партнерів.

"Сьогодні ми, розуміючи ці виклики, максимально готуємося, але розуміємо також, що нам дуже потрібна допомога наших партнерів. Та допомога, яка була в березні, квітні та травні — це зовсім інша допомога, ніж ми на сьогодні отримуємо. І якщо вони раніше, умовно кажучи, постачали каски, деякі — бронежилети, то зараз вони постачають важке озброєння, яке нам конче необхідне, щоб перемогти цього ворога. Але ми усвідомлюємо, що ми захищаємо не тільки себе. Ми захищаємо всю Європу від цієї навали", — додав Данілов.

Він пояснив, що Росія не хоче сприймати позицію світової спільноти й відступити, щоб було якнайменше наслідків для неї. Натомість росіяни поставили все "на кін" і продовжуватимуть наступ.

Нагадаємо, 21 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізацію в РФ було оголошено з метою проведення подальших наступальних дій на війні в Україні. Він також повідомив, що пріоритетним завданням на 2023 рік є продовження вторгнення на території України й доведення так званої "спецоперації" до її завершення.

Раніше повідомлялося, що Шойгу також сказав, що чисельність ЗС РФ треба збільшити до 1,5 мільйона осіб. За його словами, зараз за контрактом у ЗС РФ служать 695 000 осіб.

Також Фокус писав, що президент РФ Володимир Путін нещодавно пообіцяв "мобілізованим, які відзначилися" на війні в Україні видати земельні ділянки в Підмосков'ї, Криму та Севастополі.