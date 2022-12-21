Мобілізація в РФ була проведена для подальшого наступу, — Шойгу

Глава Міноборони РФ сказав, що пріоритетним завданням на 2023 рік є продовження воєнних дій в Україні й доведення так званої "спецоперації" до її завершення.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізацію в РФ було оголошено з метою проведення подальших наступів на війні в Україні. Про це він сказав під час виступу Колегії Міноборони РФ, повідомляє "РИА Новости".

За його словами, призов на війну росіян також був потрібен для стабілізації обстановки та "захисту нових територій".

"Приватна мобілізація проведена для стабілізації обстановки, захисту нових територій і проведення подальших наступальних дій", — сказав він.

Шойгу також повідомив, що пріоритетним завданням на 2023 рік є продовження вторгнення на території України та доведення так званої "спецоперації" до її завершення.

"Необхідно продовжити проведення спеціальної військової операції до повного виконання завдань", — заявив російський міністр.

Нагадаємо, 21 грудня Сергій Шойгу також сказав, що чисельність ЗС РФ треба збільшити до 1,5 мільйона осіб. Він зазначив, що зараз за контрактом служать 695 000 осіб.

Під час свого виступу Володимир Путін заявив, що РФ продовжить розвиток ядерної тріади. Він також додав, що мобілізація та війна в Україні виявили "певні проблеми", які потрібно вирішувати.