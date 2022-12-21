Мобилизация в РФ была проведена для дальнейшего наступления, — Шойгу

Глава Минобороны РФ сказал, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение военных действий в Украине и доведения так называемой "спецоперации" до ее завершения.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизация в РФ была объявлена с целью проведения дальнейших наступлений на войне в Украине. Об этом он сказал во время выступления Коллегии Минобороны РФ, передает "РИА Новости".

По его словам, призыв на войну россиян также нужен был для стабилизации обстановки и "защиты новых территорий".

"Частная мобилизация проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий", — сказал он.

Шойгу также сообщил, что приоритетной задачей на 2023 год является продолжение вторжения на территории Украины и доведения так называемой "спецоперации" до ее завершения.

"Необходимо продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач", — заявил российский министр.

Напомним, 21 декабря Сергей Шойгу также сказал, что численность ВС РФ надо увеличить до 1,5 миллиона человек. Он отметил, что в настоящее время по контракту служат 695 000 человек.

Во время своего выступления Владимир Путин заявил, что РФ продолжит развитие ядерной триады. Он также добавил, что мобилизация и война в Украине выявили "определенные проблемы", которые нужно решать.