"Гарантия территориальной целостности": РФ продолжит развитие ядерной триады, — Путин

Президент РФ заявил, что мобилизация и война в Украине выявили "определенные проблемы", которые нужно решать. По его словам, сейчас в резерве ВС РФ есть 150 тысяч солдат для продолжения боевых действий.

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет продолжать развитие ядерной триады. По его словам, это главная гарантия сохранения "российской государственности и территориальной целостности". Об этом он сказал во время выступления Коллегии Минобороны РФ, передает "РИА Новости".

Война в Украине

Глава Кремля также заявил, что у Минобороны, Генштаба РФ и всех российских командиров нет ограничений по финансированию.

"Страна, правительство дают все, что армия просит. Все. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться", — сказал он.

Кроме того, Путин рассказал, что из 300 тысяч мобилизированных россиян часть уже находятся на фронте, а 150 тысяч проходят подготовку на полигонах. Он считает, что это достаточный резерв для "ведения операции".

Президент России заявил, что объявление частичной мобилизации в стране выявило "определенные проблемы", которые нужно решать.

"Прежде всего нужно модернизировать систему военных комиссариатов, это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными и региональными властями. Обновления требует система гражданской и территориальной обороны", — заявил Путин.

Также российский президент заявил, что боевые действия в Украине обозначили вопросы, над "которыми мы должны хорошо поработать". По его словам, это связь, автоматизированное управление войсками и оружием, тактика контрбатарейной борьбы.

Владимир Путин заявил, что на всех территориях РФ, "в том числе и на новых, будет обеспечена безопасная жизнь наших граждан".

Напомним, 20 декабря СМИ писали, что Путин готовит россиян к затяжной войне с Украиной. Журналисты отмечают, что инакомыслие в России будет подавляться жестче, а власть спецслужб только усилится.

Также журналисты писали, что военное руководство РФ не может решить, стоит ли начинать зимнее наступление в Украине. Путин призвал представить ему краткосрочные и среднесрочные планы того, как вести войну.