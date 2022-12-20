"Все будет находиться под контролем": Путин готовит россиян к затяжной войне, — СМИ

По словам журналистов, инакомыслие в России будет подавляться жестче, а власть спецслужб только усилится.

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Президент России Владимир Путин начал готовить россиян к затяжной войне с Украиной. Он назвал ситуацию с войной "чрезвычайно сложной", о чем пишет издание The Financial Times.

Журналисты пишут, что во время обращения к сотрудникам российских спецслужб Путин заявил, что РФ столкнулась с трудностями на оккупированных территориях Украины. По его словам, "работать там тяжело".

Издание пишет, что бывшие высокопоставленные чиновники Кремля уверены, что Путин не собирается отказываться от своих изначальных целей по полному захвату Украины, несмотря на все заявления о готовности к переговорам.

Во время своего обращения Путин намекнул, что инакомыслие в России будет подавляться жестче. Так, будет продолжаться подготовка к угрозам режиму Кремля.

"Места скопления граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура должны находиться под постоянным контролем", — заявил Путин.

По его словам, все спецслужбы должны быть максимально готовыми и работать в усиленном режиме.

"Действия западных спецслужб необходимо жестко пресекать. Предатели, шпионы и саботажники должны быть своевременно разоблачены", — сказал глава Кремля.

Ранее Фокус писал, что СМИ выяснили, что Владимир Путин может страдать от болезни Паркинсона. Так, глава московского отдела издания Newsweek Оуэн Мэтьюз заявил, что президент РФ может быть болен и другим серьезным заболеванием. По словам режиссера Оливера Стоуна, Путин в 2017 году был болен раком, однако смог вылечиться.

Еще напомним, что Данилов рассказал, пойдет ли Путин на устранение своего союзника. Секретарь СНБО считает, что президент РФ продолжает оказывать давление на белорусского политика, пытаясь склонить его на прямое участие в войне с Украиной.