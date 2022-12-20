"Дрожит рука": Владимир Путин может страдать от болезни Паркинсона, — СМИ

По словам режиссера Оливера Стоуна, Путин в 2017 году был болен раком, однако смог вылечиться.

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Глава московского отдела издания Newsweek Оуэн Мэтьюз заявил, что президент РФ Владимир Путин может быть болен болезнью Паркинсона или другим серьезным заболеванием. Об этом пишет Express.

"Очень сложно сказать. Дело не только во встречах со специалистами по раку… он явно провел до 135 дней со специалистами по онкологии с 2017 года", — заявил эксперт.

Он сослался на беседу с голливудским режиссером Оливером Стоуном, который снял несколько документальных фильмов о Путине. По его словам, глава Кремля еще в 2017 году болел раком, но смог вылечиться.

Мэтьюз отметил, что на различных видео с Путиным можно увидеть, что у него дрожит правая рука. Именно это может говорить о том, что у него болезнь Паркинсона. Однако не все верят в то, что президент РФ может быть болен, так как он может это удачно скрывать.

Издание пишет, что еще в мае бывший агент британской спецслужбы Ми-6 Кристофер Стил заявил, что Путина часто сопровождают врачи.

Однако журналисты отметили, что директор ЦРУ Уильям Бернс в июле заявил, что Путин выглядит "слишком здоровым". Правда затем уточнил, что его комментарий нельзя воспринимать как официальное заявление "разведки".

Болезнь Паркинсона

Это прогрессирующее хроническое дегенеративное заболевание. Чаще всего им болеют люди старшего возраста. Среди симптомов мышечная ригидность (неподатливость), тремор и неустойчивость. Болезнь вызывается гибелью нервных клеток, вырабатывающих дофамин.

Ранее Фокус писал, что Путин в Кремле раздал ордена "губернаторам" захваченных регионов Украины. Государственные награды вручили Денису Пушилину, Леониду Пасечнику, Евгению Балицкому, Владимиру Сальдо, а также военкорам, которые освещают военную агрессию РФ против Украины.

Еще напомним, что пропагандистка Симоньян поблагодарила Путина за разжигание войн. Свою благодарственную речь главный редактор телеканала RT произнесла после того, как российский президент наградил ее Орденом Почета за "многочисленные заслуги перед Родиной".