Путин в Кремле раздал ордена "губернаторам" захваченных регионов Украины

Государственные награды вручили Денису Пушилину, Леониду Пасечнику, Евгению Балицкому, Владимиру Сальдо, а также военкорам, которые освещают военную агрессию РФ против Украины.

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Во вторник, 20 декабря, президент РФ Владимир Путин наградил орденами коллаборантов, которые возглавляют оккупационные администрации в Украине. Об этом информирует пропагандистское издание РИА "Новости".

Торжественное мероприятие, по данным СМИ, проходило в Кремле. Президент страны-агрессора вручил ордена коллаборантам, возглавляющим оккупационные администрации на захваченных территориях Украины.

Главари пророссийских боевиков "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, по решению главы Кремля, награждены орденами "За заслуги перед Отечеством" высшей степени (I степень). Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо, которые возглавляют оккупационные администрации Запорожской и Херсонской областей соответственно, вручили ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Помимо этого, как утверждает росСМИ, Владимир Путин вручил государственные награды военкорам и пропагандистам, которые активно освещают полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину.

Отметим, что во время торжественного мероприятия в Кремле скандальным заявлением отметилась главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. Пропагандистка президента РФ Владимира Путина поблагодарила за то, что он "мочит людоедов" в Украине.

Также 1 декабря нардеп Ярослав Юрчишин заявил, что коллаборанты Владимир Сальдо и Евгений Балицкий до сих пор имеют украинское гражданство. Процедура лишения гражданства еще даже не запущена.