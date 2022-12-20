"Спасибо, что мочите людоедов": пропагандистка Симоньян поблагодарила Путина за разжигание войн

Свою благодарственную речь главный редактор телеканала RT произнесла после того, как российский президент наградил ее Орденом Почета за "многочисленные заслуги перед Родиной".

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Российская пропагандистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян перед телекамерами поблагодарила президента Владимира Путина за все развязанные Россией в последние десятилетия войны. Это произошло во вторник, 20 декабря, во время церемонии награждения.

Одну из главных российских пропагандисток Владимир Путин наградил орденом. Во время вручения награды Сымоньян ему что-то тихо сказала, после чего поднялась на трибуну.

"Много лет работаю под вашим руководствои и всегда хотела сказать. Мне кажется, сейчас самый подходящий момент. Спасибо вам за то, что вы мочите людоедов", — сказала Симоньян с трибуны.

Она также напомнила произнесенную больше 20 лет назад фразу Путина, которая тогда быстро разошлась в российском обществе — "будем мочить в сортире".

Речь идет о высказывании, публично употребленном тогда еще премьер-министром России В. В. Путиным 24 сентября 1999 г. во время пресс-конференции в Астане, когда он комментировал события предыдущего дня, а именно: бомбардировку авиацией Вооруженных сил Российской Федерации города Грозного.

После этого главный редактор телеканала RT поблагодарила Путина за все войны, которые Россия развязала в последние 30 лет.

"Спасибо, что в 2008 вы не дали полоумному людоеду сожрать Абхазию и Осетию. Спасибо, что совсем недавно вы прекратили бойню в Карабахе", — сказала Симоньян, имея в виду российско-грузинскую вону в 2008 году и Вторую карабахскую войну в 2020 году.

Отдельно Симоньян сказала российскому президенту "спасибо" за полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

"Спасибо, что вы решились на это. А мы вам будем помогать мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете", — завершила свое выступление пропагандистка.

Напомним, в ноябре секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на публикацию пропагандистки Маргариты Симоньян. Она выразила надежду на скорое возвращение в Киев и совместные тосты украинцев с россиянами за "мучеников на войне".

Фокус также писал о том, что в октябре ведущий российского телеканала Russia Today Антон Красовский в прямом эфире призывал топить в реке и сжигать в хатах украинских детей, если они заговорят о российской оккупации.