"Спасибо, что мочите людоедов": пропагандистка Симоньян поблагодарила Путина за разжигание войн
Свою благодарственную речь главный редактор телеканала RT произнесла после того, как российский президент наградил ее Орденом Почета за "многочисленные заслуги перед Родиной".
Российская пропагандистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян перед телекамерами поблагодарила президента Владимира Путина за все развязанные Россией в последние десятилетия войны. Это произошло во вторник, 20 декабря, во время церемонии награждения.
Одну из главных российских пропагандисток Владимир Путин наградил орденом. Во время вручения награды Сымоньян ему что-то тихо сказала, после чего поднялась на трибуну.
"Много лет работаю под вашим руководствои и всегда хотела сказать. Мне кажется, сейчас самый подходящий момент. Спасибо вам за то, что вы мочите людоедов", — сказала Симоньян с трибуны.
Она также напомнила произнесенную больше 20 лет назад фразу Путина, которая тогда быстро разошлась в российском обществе — "будем мочить в сортире".
Речь идет о высказывании, публично употребленном тогда еще премьер-министром России В. В. Путиным 24 сентября 1999 г. во время пресс-конференции в Астане, когда он комментировал события предыдущего дня, а именно: бомбардировку авиацией Вооруженных сил Российской Федерации города Грозного.
После этого главный редактор телеканала RT поблагодарила Путина за все войны, которые Россия развязала в последние 30 лет.
"Спасибо, что в 2008 вы не дали полоумному людоеду сожрать Абхазию и Осетию. Спасибо, что совсем недавно вы прекратили бойню в Карабахе", — сказала Симоньян, имея в виду российско-грузинскую вону в 2008 году и Вторую карабахскую войну в 2020 году.
Отдельно Симоньян сказала российскому президенту "спасибо" за полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
"Спасибо, что вы решились на это. А мы вам будем помогать мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете", — завершила свое выступление пропагандистка.
Напомним, в ноябре секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на публикацию пропагандистки Маргариты Симоньян. Она выразила надежду на скорое возвращение в Киев и совместные тосты украинцев с россиянами за "мучеников на войне".
Фокус также писал о том, что в октябре ведущий российского телеканала Russia Today Антон Красовский в прямом эфире призывал топить в реке и сжигать в хатах украинских детей, если они заговорят о российской оккупации.