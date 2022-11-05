"Будете заливаться слезами": Данилов ответил Симоньян из-за "украинских Оксан" (фото)

Накануне главный редактор Russia Today выразила надежду на скорое возвращение в Киев и совместные тосты украинцев с россиянами за "мучеников на войне".

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Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на публикацию пропагандистки Маргариты Симоньян, которая писала, что в будущем они снова приедут в гостеприимный Киев. Об этом сообщается на странице Данилова в Фейсбуке.

В публикации секретаря СНБО описывается будущее, которое ждет РФ. Украинские "Оксаны" будут плевать на могилы российских солдат, которое будут лежать со скрученными шеями или без них. А в глазах у них будет застывший страх.

"Башкирские, рязанские, якутские и другие вдовы будут заливаться горькими слезами над похоронками своих мужей и сыновей, которым в 20 лет могилы роют", — подчеркнул Данилов.

[ + – ] Ответ Данилова пропагандистке Симоньян

Он продолжает, что украинцы действительно запоют песню, посвященную "российским тварям":

"Станеш ти про пекло Господа просити. Та не буде, враже, смерть твоя легкою. Та й у смерті, враже, не знайдеш спокою".

Также в Украине выпьют за нашу победу и за вечный упокой российского создания, чтобы никогда "вонючая российская земля" не смела и посмотреть в сторону Украины. Россию ждут обезумевшие вагнеровцы и вооруженные зеки, которые будут насиловать женщин и убивать детей. Так называемая Россия, продолжает Данилов, будет все больше погружаться в мрак, хаос и гражданскую войну.

Россия развалится до своего природного состояния в границах Московии. В конце Данилов "поздравляет" РФ с Днем народного единства тех, кто уже в черных целлофановых пакетах и тех, кто к ним присоединится.

Что написала Симоньян?

4 ноября главный редактор RT Маргарита Симоньян в своих социальных сетях опубликовала текст, в котором высказала надежду на возвращение в Киев. Русские будут петь украинскую песню "Ніч яка місячна", песни из советских фильмов о "общей войне, горе и гордости".

При этом в ее публикации Киев называется "матерью городов русских", а литература Гоголя называется "малороссийской". Также она считает, что украинцы и россияне вместе встанут и помянут "мучеников", павших в войне. И об этом конфликте напишут песни на обоих языках. Именно в этом, по мнению Симоньян, смысл "денацификации" Украины.

[ + – ] Публикация Симоньян

Завершила свой текст Симоньян словами поздравления РФ с Днем народного единства.

Напомним, в начале октября пропагандистка Симоньян заявила, что заставила Google разблокировать каналы RT на YouTube.

Также Данилов заявил, что Кремль теряет контроль над страной, а власть переходит в руки криминалитета.