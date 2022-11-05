"Заливатиметеся сльозами": Данілов відповів Симоньян через "українських Оксан" (фото)

Напередодні головна редакторка Russia Today висловила надію на швидке повернення до Києва та спільні тости українців із росіянами за "мучеників на війні".

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Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на публікацію пропагандистки Маргарити Симоньян, яка писала, що у майбутньому вони знову приїдуть до гостинного Києва. Про це повідомляється на сторінці Данілова у фейсбуці.

У публікації секретаря РНБО описується майбутнє, яке чекає РФ. Українські "Оксани" плюватимуть на могили російських солдатів, які лежатимуть зі скрученими шиями або без них. А в очах у них буде застиглий страх.

"Башкирські, рязанські, якутські та інші вдови заливатимуться гіркими сльозами над похоронками своїх чоловіків та синів, яким у 20 років могили риють", — наголосив Данілов.

[ + – ] Відповідь Данілова пропагандистці Симоньян

Він продовжує, що українці справді заспівають пісню, присвячену "російським звірам":

"Станеш ти про пекло Господа просити. Та не буде, вороже, смерть твоя легкою. Та й у смерті, вороже, не знайдеш спокою".

Також в Україні вип'ють за нашу перемогу і за вічний упокій російського створення, щоб ніколи "смердюча російська земля" не сміла і подивитися у бік України. Росію чекають божевільні вагнерівці та озброєні зеки, які ґвалтуватимуть жінок і вбиватимуть дітей. Так звана Росія, продовжує Данілов, все більше занурюватиметься у морок, хаос та громадянську війну.

Росія розвалиться до свого природного стану у межах Московії. Наприкінці Данілов "вітає" РФ із Днем народної єдності тих, хто вже у чорних целофанових пакетах та тих, хто до них приєднається.

Що написала Симоньян?

4 листопада головна редакторка RT Маргарита Симоньян у своїх соціальних мережах опублікувала текст, у якому висловила надію на повернення до Києва. Росіяни співатимуть українську пісню "Ніч яка місячна", пісні з радянських фільмів про "спільну війну, горе та гордість".

Водночас у її публікації Київ називається "матір'ю російських міст", а література Гоголя називається "малоросійською". Також вона вважає, що українці та росіяни разом встануть і згадають "мучеників", які загинули у війні. І про цей конфлікт напишуть пісні обома мовами. Саме в цьому, на думку Симоньян, є сенс "денацифікації" України.

[ + – ] Публікація Симоньян

Завершила свій текст Симоньян словами вітання РФ із Днем народної єдності.

Нагадаємо, на початку жовтня пропагандистка Симоньян заявила, що змусила Google розблокувати канали RT на YouTube.

Також Данілов заявив, що Кремль втрачає контроль над країною, а влада переходить до рук криміналітету.