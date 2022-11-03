Кремль втрачає контроль, влада в Росії переходить у руки криміналу, — Данілов

На думку секретаря РНБО, після того, як у Росії функції силовиків взяли на себе бойовики Рамзана Кадирова та Євгена Пригожина, країну чекає демонтаж і депутінізація.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов упевнений, що в Росії розпочався незворотний процес розпаду.

"Кремль у стадії втрати контролю, — заявив Данілов. — Влада в РФ стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угруповання, силові функції делеговані кадирівським каральним загонам і пригожинським зекам".

На думку секретаря РНБО, це означає, що це призведе до дестабілізації обстановки в Росії, потім — до її демонтажу, за яким буде депутінізація.

Раніше британська розвідка дійшла висновку, що власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин хоче підвищити свій авторитет у системі національної безпеки РФ. Наприкінці жовтня американські ЗМІ повідомляли, що вплив Пригожина в Кремлі зростає. Він заявив президенту Володимиру Путіну, що нинішнє керівництво Міноборони РФ не справляється з веденням війни проти України, що свідчить про хитке становище російського військового керівництва. Вплив Пригожина будується на залежності Кремля від його найманців, без яких РФ не може справлятися з виконанням бойових завдань.

Також західні журналісти вважають, що російська еліта починає замислюватися про усунення Путіна від влади, він ще ніколи не був таким близьким до цього, як зараз. У боротьбі за владу активізувалася група, до якої входять Пригожин і голова Чечні Рамзан Кадиров.