Пригожин намагається підвищити свій авторитет у системі нацбезпеки РФ, — розвідка Британії

Власник ПВК "Вагнер" вже не вдає, що не причетний до цієї військової організації.

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Власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин за останні два місяці змінив свою риторику і вже не вдає, що він не причетний до цієї організації. Ймовірно, він хоче підвищити свій авторитет у напруженій системі національної безпеки Росії. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

У відомстві зазначають, що раніше Пригожин заявляв, що бійці "Вагнера" просуваються на фронті по 100-200 метрів на день. Він вважає це "нормальним явищем для сучасної війни".

Проте згідно з їхньою військовою доктриною, російські війська планують просуватися на 30 км і більше на день у більшості умов. У лютому ЗС РФ планували пройти 1000 км територією України протягом місяця. Водночас у вересні Збройні сили України просувалися більш ніж на 20 км на день.

Нагадаємо, 25 жовтня американські ЗМІ повідомляли, що вплив Пригожина у Кремлі зростає. Він заявив Путіну, що нинішнє керівництво Міноборони РФ погано веде війну в Україні. Це свідчить про хитке становище російського оборонного істеблішменту.

За даними Інституту вивчення війни, Євген Пригожин користується залежністю президента РФ від сил ПВК "Вагнер". Вони не відповідають за якусь конкретну область на фронті в Україні, проте не можуть значно просунутися в районі Бахмута з початку літа.

1 листопада керівник ПВК "Вагнер" назвав Володимира Зеленського "симпатичним хлопцем". За його словами, Зеленський хоч і є президентом ворожої для Росії країни, але діє досить прагматично.