Вплив Пригожина росте, він відкрито говорить Путіну про провали, – WP

Російський магнат і засновник ПВК "Вагнера" заявив главі Кремля, що нинішнє керівництво в Москві погано веде війну. Це свідчить про хибне становище оборонного істеблішменту в РФ.

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Вплив російського магната та засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина у Кремлі росте. Про це пише у своїй статті видання Washington Post із посиланням на високопоставлених американських чиновників, знайомих із ситуацією.

Як уточнюється, нещодавно Пригожин відкрито висловив президенту РФ Володимиру Путіну свою думку щодо того, що військове керівництво погано справляється з війною в Україні.

Журналісти вважають, що критика, яку бізнесмен із легкістю висловлює главі Кремля, свідчить про хистке становище оборонного істеблішменту в Росії.

Раніше WaPo вже писало про те, що хтось із близького оточення Путіна вказав президенту на помилки у війні проти України, проте тоді видання не називало імені.

Як стало відомо, розчарування Пригожина в Міністерстві оборони країни-агресора та напруга у його відносинах із головою відомства Сергієм Шойгу є темою окремого звіту американської розвідки, поширеного серед офіційних осіб США.

Журналісти уточнюють, що Пригожин роками діяв у тіні. Серед іншого, він всіляко заперечував свою причетність до групи військових найманців (ПВК "Вагнера"). Але в останні тижні магнат усе частіше заявляє про себе, його ім'я постійно з'являється у публічному просторі.

Один з американських чиновників, з яким поговорило видання, вважає, що впливовий росіянин зайняв таку політичну позицію.

"Це політична публічна позиція, яку він відстоює: "Я Євген Пригожин. Я тут, щоб розповісти вам правду, і я виконаю цю роботу", — прокоментувало джерело.

Нагадаємо, в останніх звітах Інституту вивчення війни (ISW) Євгену Пригожину також приділяють особливу увагу. Так, в аналітичному зведенні за 24 жовтня американські експерти пишуть, що власник ПВК "Вагнера" створює воєнізоване угруповання паралельно Збройним силам РФ. Воно може становити загрозу правлінню президента РФ Володимира Путіна.