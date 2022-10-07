"Переломний момент": людина з оточення Путіна прямо вказала йому на помилки у війні, — ЗМІ

Американська розвідка доповіла Байдену, що серед оточення Путіна знайшлася людина, яка висловила йому невдоволення ходом повномасштабної війни.

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Представник найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна прямо повідомив йому про помилки, допущені російським керівництвом у повномасштабній війні проти України. Дані про це американська розвідка передала президентові США Джо Байдену. Про це пише видання Washington Post із посиланням на джерела.

За даними одного зі співрозмовників видання, невдоволення, виражене членом близького кола Путіна, було пов'язане з тим, що той вважав неефективним керівництво бойовими діями та помилками тих, хто веде військову кампанію в Україні. Особистість цієї людини не розголошується, хоча її ім'я фігурує у повідомленнях американської розвідки, йдеться у публікації.

Представники розвідки США також вказали, що на тлі невизначеності на фронті для Росії лояльність, якою користувався Путін за час свого правління, може поступово випаровуватись, проте наразі немає ознак того, що глава Кремля перебуває на межі втрати влади.

"З початку окупації ми стали свідками дедалі більшої тривоги з боку деяких наближених Путіна. Наші оцінки показують, що вони особливо стомлені нещодавніми втратами Росії, помилковим курсом і великими військовими недоліками", — розповіло одне з джерел.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що в російських елітах можуть бути дебати та розбіжності щодо війни в Україні, проте інформацію про те, що хтось з оточення Путіна вказав на помилки у військовій кампанії, представник Кремля назвав "абсолютно не відповідній дійсності".

Ситуація у Кремлі: становище Путіна стало хитким

Один російський чиновник у коментарі виданню в день оголошення мобілізації в РФ 21 вересня повідомив, що становище Путіна стало хитким.

"Усі ці місяці ми чули, що пів світу на нашому боці. Але ні (прем'єр-міністр Індії Нарендру) Моді, ні (лідер Китаю) Сі (Цзіньпін) зараз не підтримують це", — сказав співрозмовник журналістів.

Один із високопоставлених членів європейської служби безпеки також помітив "критику Путіна у нього за спиною", що росте в російських політичних колах, зокрема й у самому Кремлі.

"Вони вважають його впертим та одержимим Україною. Одержимість, яку вони не обов'язково поділяють", — сказав він.

Інший представник служби безпеки в Європі дав зрозуміти, що в Кремлі склалася ситуація, за якої використовується практика призначення "цапів-відбувайлів" і "показування пальцем" за провали у війні: "Все це відбувається".

Тим часом двоє російських бізнесменів, які перебувають у контакті з політичними діячами РФ, вказали, що найближчі тижні можуть мати вирішальне значення для путінського режиму і того, які рішення він ухвалить щодо повномасштабної війни проти України.

Один із представників російської бізнес-еліти РФ у коментарі виданню заявив, що зараз для Путіна настав "переломний момент", оскільки в разі неможливості російської сторони заповнити свої військові втрати почнеться міжусобиця.

Нагадаємо, за даними британських таблоїдів, російський президент Володимир Путін у найближчому майбутньому вже не керуватиме РФ через стан здоров'я.

Також ми писали, як сьогодні лідер Кремля святкує своє 70-річчя в умовах повномасштабної війни проти України.