Ізоляція та можливий переворот у Кремлі: як відзначає 70-річний ювілей Володимир Путін (фото)

Фокус у своєму матеріалі розповідає, що пишуть західні ЗМІ про день народження авторитарного президента, якому через провали на фронті, санкції та невдоволення росіян доводиться відзначати ювілей у компанії лідерів пострадянських країн.

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У п'ятницю, 7 жовтня, президент Росії Володимир Путін відзначає своє 70-річчя. Ювілей навряд чи буде святковим, оскільки через повномасштабне вторгнення лідер країни-агресора опинився в міжнародній ізоляції, а його режим у Кремлі через провали ЗС РФ на передовій дає серйозні тріщини. Фокус у своєму матеріалі розповідає, як Володимир Путін проведе своє 70-річчя та що пишуть західні ЗМІ про день народження авторитарного президента.

Ювілей Путіна — хто привітав президента з 70-річчям

Кремлівський пул пропагандистів стверджує, що главу Кремля з ювілеєм привітали північнокорейський керівник Кім Чен Ин, президент та віцепрезидент Нікарагуа Даніель Ортега та Росаріо Мурільо відповідно. Окрім цього, свої привітання Володимиру Путіну передали білоруський лідер Олександр Лукашенко та голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров.

З нагоди свого ювілею російський президент запросив своїх союзників до Санкт-Петербурга на неформальний саміт. Як зазначають пропагандисти, на зустрічі мають бути Олександр Лукашенко, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв та лідер Таджикистану Емомалі Рахмон. Пресслужба лідера Казахстану Касим-Жомарта Токаєва підтвердила, що політик також прибуде до Санкт-Петербурга на саміт.

Патріарх РПЦ Кирило, зі свого боку, закликав росіян два дні поспіль молитися за здоров'я Володимира Путіна через його 70-річчя.

Ювілей Путіна — реакція західних ЗМІ на день народження глави Кремля

Американське видання Newsweek зазначає, що Володимир Путін змушений відзначати свій 70-річний ювілей у тотальній ізоляції через повномасштабну війну, яку він розв'язав проти України. Щобільше, як стверджують журналісти, путінський режим почав давати тріщини через воєнні провали ЗС РФ, які пояснюються успішними контрнаступами української армії.

У своєму матеріалі, присвяченому ювілею Путіна, автори навели 70 причин, через які глава Кремля не відзначатиме свій день народження у 2022 році.

"Путін навіть віддалено не близький до перемоги у війні, Україна досягла успіхів на Херсонському напрямку, РФ втратила понад 60 тисяч солдатів з високопоставленими генералами та ватажками ПВК "Вагнер". Путін був змушений оголосити мобілізацію, після чого з Росії втекли сотні тисяч громадян. НАТО розширюється на схід, а ядерну зброю Альянсу розмістять за 600 миль від Москви. Російська економіка паралізована санкціями, споживання Європою газу знижується, а Путіна критикують навіть найближчі топсоратники. Захід не визнає результати "референдумів", а ЗСУ успішно просуваються в Донецькій області. Росіяни себе калічать, щоб не вирушати на фронт, а російських спортсменів не допускають на міжнародні змагання", — наводить Фокус деякі з причин, через які Володимир Путін не відзначатиме свій 70-річний ювілей.

[ + – ] Ювілей Путіна проходить у тотальній ізоляції

Британське видання The Mirror стверджує, що 70-річний Володимир Путін у найближчі місяці не керуватиме Росією через погіршення здоров'я. На підтвердження своїх слів автори матеріалу наводить дані про те, що глава Кремля близько 35 разів консультувався з онкологами і навіть приймав ванни, наповнені кров'ю з рогів молодих оленів.

Важливо

Путін не керуватиме Росією найближчим часом через стан здоров'я, — Mirror

Телеканал Sky News також присвятив свій матеріал 70-річному ювілею Володимира Путіна, який опубліковано під назвою "Як агент КДБ з Ленінграда піднявся на вершину Кремля".

Журналісти нагадують, що кар'єра майбутнього президента РФ розпочалася зі служби у радянських органах. Володимир Путін після навчання в Ленінградському університеті вступив на службу до радянської розвідки, а одним із перших серйозних завдань у КДБ для нього стала крадіжка західної інформації.

У Комітеті держбезпеки він дослужився до звання підполковника і був відкликаний до Санкт-Петербурга на тлі можливого розпаду СРСР. Після повернення до рідного міста Володимир Путін став радником першого в історії незалежної Росії мера міста Анатолія Собчака.

"Путін став широко відомий як "помічник Собчака", і ходять чутки про деякі його дії в цей час у Санкт-Петербурзі. У 1996 році він переїхав до Москви і почав працювати в Кремлі, де в 1998 році був призначений головою Федеральної служби безпеки Росії Не минуло й року, як президент Борис Єльцин призначив його одним з перших заступників прем'єр-міністра Росії, а потім виконавцем обов'язків прем'єр-міністра. Коли президент Єльцин пішов у відставку, Путіна призначили виконувачем обов'язків президента і офіційно обрали президентом у березні 2000 року", — нагадують журналісти у своєму матеріалі.

У кар'єрі Володимира Путіна, на думку Sky News, безліч "чорних" плям — війна в Чечні, трагедія з атомним підводним човном "Курськ", захоплення заручників під час мюзиклу "Норд-Ост", вбивства журналістки Ганни Політковської та ексспівробітника ФСБ Олександра Литвиненка, теракт у Беслані, вторгнення до Грузії, окупація Криму, війна на Донбасі, інтервенція до Сирії, отруєння Скрипалів та Олексія Навального, а також повномасштабне вторгнення до України.

"Надії на швидку триденну війну та падіння Києва швидко повалилися, оскільки запеклий український опір зупинив російські війська і призвів до постачання західної зброї. Починають надходити відомості про те, що поразки ЗС РФ на полі бою, особливо після нещодавнього розгрому в Харкові та просування ВСУ до Херсону починають впливати на громадську думку Росії про війну", — йдеться у матеріалі Sky News, присвяченому ювілею Володимира Путіна.

[ + – ] Ювілей Путіна проходить у тотальній ізоляції Фото: ТАСС

Російське видання "Медуза" стверджує, що Кремль вважав недоречним святкування ювілею Володимира Путіна на тлі провалу ЗС РФ в Україні.

"Після відкриття колеса огляду швидко стало зрозуміло, що зараз ніяких свят краще не проводити, не час. Губернатори навіть думають про те, щоб урізати витрати на новорічні свята — зайвих грошей ні в кого зараз немає. Сиділи ж у ковід без ялинок, і зараз можна посидіти", — цитує видання поінформованого джерела з Кремля.

Англомовна редакція The Moscow Times підтверджує, що через воєнні провали Кремля серед чиновників і простих росіян зростає невдоволення Володимиром Путіним. Через міжнародну ізоляцію та санкції, які добивають національну економіку, святкування ювілею президента РФ, ймовірно, пройде лише в Чечні.

"Вступаючи у восьму десятку свого життя, Володимир Путін як ніколи виглядає політично вразливим: останніми тижнями Росія зазнала низки великих поразок на полі бою від української армії. А мобілізація десятків тисяч військових резервістів, про яку Путін оголосив минулого місяця, була затьмарена прорахунками. У минулі роки Путін відзначав свій день народження закордонними поїздками, походами по Сибіру з міністром оборони Сергієм Шойгу або участю в хокейному матчі знаменитостей, але цього разу Путін проведе свій день народження на роботі, взявши участь у зустрічі в Санкт-Петербурзі з главами держав з політичного блоку, який очолює Росія", — сказано в матеріалі The Moscow Times.

[ + – ] Путін не відзначатиме у Сибіру свій ювілей

Видання The Washington Post напередодні 70-річного ювілею присвятило свій матеріал можливим наступникам Володимира Путіна, які змінять його у Кремлі на тлі воєнних провалів в Україні та невдоволення з боку простих росіян. Журналісти не відкидають, що новим російським президентом може стати прем'єр-міністр Михайло Мішустін, секретар Ради безпеки Микола Патрушев або його син Дмитро, топсоратник Дмитро Медведєв, а також багаторічний мер Москви Сергій Собянін.

"Путінський режим побудований на взаємовигоді, заступництві та співучасті, коли олігархи та регіональні лідери отримують ліцензію на розграбування держави в обмін на свою лояльність. Якщо вони переступлять межу — можуть бути знищені відразу. Це репресивний, високо адаптивний режим з багатьма інструментами для контролю над населенням. Путін оточив себе людьми, які не становлять жодної загрози. Наступник, який покладе на Путіна провину за війну, має бути прийнятним для еліти центристом, який міг би покласти край збройному конфлікту та побудувати мости із Заходом. У цьому контексті фігурує Сергій Собянін. Перспектива того, що російська еліта виступить проти Путіна, здається віддаленою, але Росія має історію безладної зміни режиму — у 1917 і 1991 роках", — йдеться в матеріалі, який The WP присвятило можливим наступникам глави Кремля.

[ + – ] Мер Москви Сергій Собянін може стати наступником Володимира Путіна

Зазначимо, що Фокус з нагоди ювілею Володимира Путіна у своєму матеріалі розповів, як шанувальник Ільїна та Гумільова став диктатором.

Також повідомлялося, що Євген Пригожин та Рамзан Кадиров публічно підірвали авторитет Володимира Путіна напередодні його 70-річного ювілею.