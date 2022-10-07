Путін не керуватиме Росією найближчим часом через стан здоров'я, — Mirror

За словами журналістів, активність Путіна на посаді президента не означає, що він, як і раніше, здоровий. Сучасні методи лікування онкологічних захворювань дозволяють працювати буквально до останніх годин життя.

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Російський президент Володимир Путін у найближчому майбутньому вже не керуватиме РФ через стан здоров'я. Про це повідомляє The Mirror.

На підтвердження своїх слів журналісти наводять дані про те, що Путін близько 35 разів консультувався з онкологами, а у квітні він приймав ванни, наповнені кров'ю з рогів молодих оленів. Він кілька разів накульгував, з'являючись на публіці, зокрема під час нещодавньої поїздки до Ірану.

Близькі до Кремля джерела повідомили журналістам "Медузи", що в найближчому майбутньому Путін вже не виконуватиме обов'язків глави держави.

Колишній професор МДІМВ 62-річний Валерій Соловей в інтерв'ю російським журналістам сказав, що активність Путіна на посаді президента не означає, що він, як і раніше, здоровий. Експерт каже, що уявлення про те, що важкохвора людина не може працювати і подорожувати, не зовсім вірна, особливо при рівні комфорту, в якому живе голова Кремля та доступність усієї світової медицини.

"Сучасна терапія, спрямована на лікування онкологічних захворювань, знаходиться на такому рівні, що можна працювати буквально до останніх годин життя", — пояснив експерт.

Натомість, за твердженнями професора, здоров'я російського президента різко погіршується. Посилаючись на свої джерела у найближчому путінському оточенні, він каже, що всі рішення, які Путін ухвалював останнім часом — про масштабне вторгнення в Україну чи мобілізацію до РФ — це прямий наслідок стану здоров'я Путіна.

На що хворий Путін?

За непідтвердженими даними, у глави Кремля Володимира Путіна онкологічне захворювання, хвороба Паркінсона та шизоафективний розлад. Деякі джерела стверджують, що останнім часом онкологічне захворювання першої особи РФ прогресує, хоча донедавна його вдавалося стримувати. Нагадаємо, що, за твердженнями ЗМІ, Володимир Путін ухвалив рішення про ядерний удар. Тепер питання лише в тому, де, коли та як. На думку експертів, світ зараз ближчий до "ядерного апокаліпсиса", ніж під час Карибської кризи.

Водночас оточення російського президента готує держпереворот, щоб не допустити ядерної війни.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін попередив родичів про необхідність евакуації з Москви перед ядерним ударом.