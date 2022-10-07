Путин не будет руководить Россией в ближайшем будущем по состоянию здоровья, — Mirror

По словам журналистов, активность Путина на посту президента не означает, что он по-прежнему здоров. Современные методы лечения онкологических заболеваний позволяют работать буквально до последних часов жизни.

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Российский президент Владимир Путин в обозримом будущем уже не будет руководить РФ из-за состояния здоровья. Об этом сообщает The Mirror.

В подтверждение своих слов журналисты приводят данные о том, что Путин около 35 раз консультировался с онкологами, а в апреле он принимал ванны, наполненные кровью из рогов молодых оленей. Он несколько раз прихрамывал, появляясь на публике, в частности, во время недавней поездки в Иран.

Близкие к Кремлю источники сообщили журналистам "Медузы", что в обозримом будущем Путин уже не будет исполнять обязанности главы государства.

Бывший профессор МГИМО 62-летний Валерий Соловей в интервью российским журналистам сказал, что активность Путина на посту президента не означает, что он по-прежнему здоров. Эксперт говорит, что представление о том, что тяжелобольной человек не может работать и путешествовать, не совсем верное, особенно при уровне комфорта, в котором живет глава Кремля и доступности всей мировой медицины.

"Современная терапия, направленная на лечение онкологических заболеваний, находится на таком уровне, что можно работать буквально до последних часов жизни", — пояснил эксперт.

Вместе с тем, по утверждениям профессора, здоровье российского президента резко ухудшается. Ссылаясь на свои источники в ближайшем путинском окружении, он говорит, что все решения, которые Путин принимал в последнее время — о масштабном вторжении в Украину или о мобилизации в РФ — это прямое следствие состояния здоровья Путина.

Чем болен Путин?

По неподтвержденным данным, у главы Кремля Владимира Путина онкологическое заболевание, болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство. Некоторые источники утверждают, что в последнее время онкологическое заболевание первого лица РФ прогрессирует, хотя до недавнего времени его удавалось сдерживать.Напомним, что, по утверждениям СМИ, Владимир Путин принял решение о ядерном ударе. Теперь вопрос лишь в том, где, когда и как. По мнению экспертов, мир сейчас ближе к "ядерному апокалипсису", чем во время Карибского кризиса.

Вместе с тем, окружение российского президента готовит госпереворот, чтобы не допустить ядерной войны.

Ранее Фокус сообщал, что Путин предупредил родственников о необходимости эвакуации из Москвы перед ядерным ударом.