Кадиров і Пригожин підірвали авторитет Путіна через провал у Лимані, — ISW (фото)

Топсоратники російського президента зруйнували пропагандистський наратив про те, що Кремль повністю контролює ситуацію на фронті.

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Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та голова Чечні Рамзан Кадиров публічно підірвали авторитет президента Володимира Путіна після провалу ЗС РФ під Лиманом. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 2 жовтня.

За даними аналітиків, провал ЗС РФ на Харківському та Лиманському напрямах, а також нездатність Кремля ефективно провести часткову мобілізацію суттєво змінюють інформаційний простір у Росії.

ЗМІ, які спонсорує режим Володимира Путіна, і блогери сумують через те, що російські війська розгромлені в Лимані, а частина військовослужбовців потрапила в полон.

Інформаційний простір, на тлі дій вказаних осіб, відхилився від наративів Кремля про те, що на фронті все добре, а командування ЗС РФ повністю контролює ситуацію на передовій. Режиму Володимира Путіна, окрім журналістів та блогерів, серйозно нашкодила позиція власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова.

ISW вважає, що заяви топсоратників керівника Кремля могли підірвати авторитет російського президента.

"Кадиров опублікував 1 жовтня гіперболічну тираду, в якій звинуватив командування ЗС РФ у нездатності оперативно відреагувати на погіршення ситуації навколо Лимана, і заявив, що Росія має повністю зайняти анексовані чотири області всіма доступними засобами, включаючи ядерну зброю малої потужності. Пригожин повторив критику російського військового керівництва Разом вони зруйнували кремлівський наратив, який намагався пом'якшити удар від поразки довкола Лимана. Ток-шоу на федеральних каналах одразу ж підхопили заяви Кадирова-Пригожина, заохотивши коментаторів у прямому ефірі додати критики на адресу найвищого військового командування" — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики припускають, що Кадиров та Пригожин ненавмисно підірвали авторитет Володимира Путіна. Однак, на тлі інформації західних розвідок про те, що глава Кремля бере участь особисто у розробці військових операцій і командуванням армій, можна зробити висновок, що рейтинг підтримки президента суспільством впав.

У звіті ISW також сказано, що Володимир Путін усвідомлює небезпечний шлях, яким пішли Кадиров і Пригожин, критикуючи керівництво країни.

[ + – ] Кадиров і Пригожин підірвали авторитет Путіна через провал ЗС РФ у Лимані

Варто зазначити, що 1 жовтня командування ЗСУ офіційно підтвердило інформацію про те, що українські військовослужбовці з боями зайшли до Лимана Донецької області.

На тлі успішного контрнаступу підрозділи ЗСУ також звільнили село Торське на Лиманському напрямі, після чого українська армія здійснює артилерійські удари по Кремінній, у якій тримають оборону ЗС РФ.