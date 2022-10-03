ЗСУ звільнили Торське і накривають артилерійським вогнем росіян у Кремінній, — командування

Під час боїв на Лиманському напрямі російських військовослужбовців взяли в полон або знищили.

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Підрозділи Збройних Сил України під час успішного просування звільнили населений пункт Торське, що розташований біля Лиману. Цю інформацію підтвердив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, село Торське розташоване поруч із Лиманом та Кремінною, до якої російські війська частково передислокувалися після провалу ЗС РФ на Лиманському напрямку.

Череватий наголосив, що після деокупації населених пунктів на півночі Донеччини українські військовослужбовці артилерійським вогнем накривають позиції загарбників на Луганщині. Щобільше, за словами офіцера, підрозділи ЗСУ взяли в полон частину окупантів, які дислокувалися на Лиманському напрямі.

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"Частина з них фізично знищена. Ще частина взята в полон, а деякі певними колонами вийшли і зараз займають оборону в Кремінній. Наші підрозділи також звільнили село Торське і вражають артилерійським вогнем ЗС РФ, які намагаються закріпитися в Кремінній", — заявив Череватий в ефірі телемарафону.

Речник Східного угруповання ЗСУ визнав, що російські війська міцно тримали оборону в Лимані коштом мобілізованих підрозділів регулярної армії та націоналістів з "Барс-13". На сьогодні Кремлю важливо зберегти контроль над Кремінною, оскільки в разі деокупації цього населеного пункту для української армії відкривається коридор на Сватове та Рубіжне.

"Далі зможуть деокупувати Луганську область. А там Сєвєродонецьк та Лисичанськ, захопленням яких окупанти так хвалилися влітку", — резюмував речник, коментуючи успішне просування ЗСУ на півночі Донеччини.

[ + – ] У ЗСУ підтвердили звільнення села Торське на Лиманському напрямі

Нагадаємо, 1 жовтня Оперативне командування "Схід" підтвердило, що українські військовослужбовці зайшли до Лимана Донецької області та вивісили на стели державний прапор. У населеному пункті, за даними відомства, продовжуються бої та зачистка від окупантів.

Інститут вивчення війни ISW, аналізуючи провал ЗС РФ на півночі Донеччини, дійшов висновку, що президент Росії Володимир Путін особисто брав участь у командуванні російськими військами на лиманському напрямі.