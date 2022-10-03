ВСУ освободили Торское и накрывают артиллерийским огнем россиян в Кременной, — командование

В ходе боев на Лиманском направлении российские военнослужащие были взяты в плен или уничтожены.

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Подразделения Вооруженных сил Украины в ходе успешного продвижения освободили населенный пункт Торское, который расположен возле Лимана. Эту информацию подтвердил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, село Торское расположено рядом с Лиманом и Кременной, в которую российские войска частично передислоцировались после провала ВС РФ на Лиманском направлении.

Череватый подчеркнул, что после деоккупации населенных пунктов на севере Донетчины украинские военнослужащие артиллерийским огнем накрывают позиции захватчиков на Луганщине. Более того, по словам офицера, подразделения ВСУ взяли в плен часть оккупантов, которые дислоцировались на Лиманском направлении.

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"Часть из них физически уничтожена. Еще часть взяла в плен, а некоторые определенными колоннами вышли и сейчас занимают оборону в Кременной. Наши подразделения также освободили село Торское и поражают артиллерийским огнем ВС РФ, которые пытаются закрепиться в Кременной", — заявил Череватый в эфире телемарафона.

Спикер Восточной группировки ВСУ признал, что российские войска крепко держали оборону в Лимане за счет мобилизованных, подразделений регулярной армии и националистов из "Барс-13". На сегодняшний день Кремлю важно сохранить контроль над Кременной, поскольку в случае деоккупации этого населенного пункта для украинской армии открывается коридор на Сватово и Рубежное.

"Дальше смогут деоккупировать Луганскую область. А там Северодонецк и Лисичанск, захватом которых оккупанты так хвастались летом", — резюмировал спикер, комментируя успешное продвижение ВСУ на севере Донетчины.

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Напомним, 1 октября Оперативное командование "Восток" подтвердило, что украинские военнослужащие зашли в Лиман Донецкой области и вывесили на стелле государственный флаг. В населенном пункте, по данным ведомства, продолжаются бои и зачистка от оккупантов.

Институт изучения войны ISW, анализируя провал ВС РФ на севере Донетчины, пришел к выводу, что президент России Владимир Путин лично брал участие в командовании российскими войсками на Лиманском направлении.