Путину важнее удержать оккупированный юг Украины, а не Луганщину, – ISW (фото)

Провал российской армии возле Лимана свидетельствует о том, что глава Кремля лично принимает участие в командовании войск и делает ставку на южные направления фронта.

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Президенту России Владимиру Путину важнее удержать оккупированные территории на юге Украины, чем укреплять позиции ВС РФ на Луганщине накануне возможного контрнаступления украинской армии. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 1 октября.

Анализируя ожесточенные боевые действия на севере Донетчины и освобождение Лимана, эксперты пришли к выводу, что президент РФ Владимир Путин делает главную ставку на юг Украины.

Более того, как говорится в отчете ISW, провал российской армии на Лиманском направлении также свидетельствует о том, что глава Кремля непосрественно берет участие в управлении войсками. Несмотря на освобождение Лимана, Россия не усиливает свои позиции в Луганской области, надеясь удержать ранее оккупированные территории на юге Украины.

"ВС продолжали укреплять российские позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний крах Харьковско-Изюмского фронта и даже в то время, когда российские позиции были униточжены возле Лимана. Решение не укреплять уязвимые линии фронта в Купянске и Лимане почти наверняка было принято Путиным, а не военным командованием. Путин гораздо больше заботится об удержании стратегических территорий в Херсонской и Запорожской областях, чем о Луганской области", — продолжили аналитики в своем отчете.

[ + – ] Путин хочет удержать оккупированные территории на юге Украины

В документе ISW также обратил внимание на попытку прорыва украинской обороны на севере Харьковской области. Аналитики, цитируя Генштаб ВСУ, отмечают, что российская ДРГ вступила в бой возле Казачьей Лопани, однако из-за огневого сопротивления была вынуждена отступить.

Подобные атаки ISW связывает с тем, что Владимир Путин хочет восстановить "статус-кво" на Харьковском направлении и готов для захвата новых территорий направить резервные силы, которые бы, в свою очередь, пригодились для отражения контрнаступления Украины на Луганщине.

[ + – ] Путин хочет вернуть статус-кво на Харьковском направлении и не готовит оборону на Луганщине

Напомним, вечером 1 октября Оперативное командование "Восток" подтвердило, что подразделения ВСУ зашли в Лиман Донецкой области.

Также сообщалось, что ночью 2 октября российские войска атаковали украинские города, используя дроны-камикадзе, тяжелую артиллерию, РСЗО и ракетное вооружение.