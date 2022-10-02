Путіну важливіше утримати окупований південь України, а не Луганщину, – ISW (фото)

Провал російської армії біля Лимана свідчить про те, що глава Кремля особисто бере участь у командуванні військ та робить ставку на південні напрямки фронту.

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Президентові Росії Володимиру Путіну важливіше утримати окуповані території на півдні України, ніж зміцнювати позиції ЗС РФ на Луганщині напередодні можливого контрнаступу української армії. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 1 жовтня.

Аналізуючи запеклі бойові дії на півночі Донеччини та звільнення Лимана, експерти дійшли висновку, що президент РФ Володимир Путін робить головну ставку на південь України.

Щобільше, як йдеться у звіті ISW, провал російської армії на Лиманському напрямі також свідчить про те, що глава Кремля бере участь в управлінні військами. Попри звільнення Лимана, Росія не посилює своїх позицій у Луганській області, сподіваючись утримати раніше окуповані території на півдні України.

"ЗС продовжували зміцнювати російські позиції в Херсонській та Запорізькій областях, попри недавній крах Харківсько-Ізюмського фронту і навіть у той час, коли російські позиції принизили біля Лимана. Рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту в Куп'янську та Лимані майже напевно прийняв Путін, а не військове командування. Путін набагато більше дбає про утримання стратегічних територій у Херсонській та Запорізькій областях, ніж про Луганську область", — продовжили аналітики у своєму звіті.

[ + – ] Путін хоче утримати окуповані території на півдні України

У документі ISW також звернув увагу на спробу прориву української оборони на півночі Харківщини. Аналітики, цитуючи Генштаб ЗСУ, зазначають, що російська ДРГ розпочала бій біля Козачої Лопані, проте через вогневий спротив була змушена відступити.

Такі атаки ISW пов'язує з тим, що Володимир Путін хоче відновити "статус-кво" на Харківському напрямку і готовий для захоплення нових територій направити резервні сили, які б, зі свого боку, стали в пригоді для відбиття контрнаступу України на Луганщині.

[ + – ] Путін хоче повернути статус-кво на Харківському напрямку та не готує оборону на Луганщині

Нагадаємо, увечері 1 жовтня Оперативне командування "Схід" підтвердило, що підрозділи ЗСУ зайшли до Лимана Донецької області.

Також повідомлялося, що вночі 2 жовтня російські війська атакували українські міста, використовуючи дрони-камікадзе, важку артилерію, РСЗВ та ракетне озброєння.