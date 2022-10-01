ЗСУ зайшли в Лиман, бої продовжуються, — ОК "Схід"

За словами спікера командування Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого, опубліковані відео біля стели справжні. Міноборони РФ повідомило про відступ російських військ із міста, а прокремлівські Telegram-канали пишуть, що українські солдати йдуть по центральних вулицях.

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ЗСУ увійшли на територію міста Лиман Донецької області, бої продовжуються. Справжність знятих у місті відеозаписів прессекретар Оперативного командування "Схід" Сергій Череватий підтвердив в ефірі телемарафону.

"Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою, — це правда. Ми вже в Лимані. Але йдуть бої", — сказав Череватий, додавши, що подробиці будуть пізніше.

Міністерство оборони РФ у зв'язку з цим заявило, що через загрозу оточення окупаційні війська були виведені з Лимана "на більш вигідні рубежі".

Прокремлівські Telegram-канали, які висвітлюють війну в Україні, пишуть, що російські війська пішли з міста, а українські підрозділи вже пересуваються по центральних вулицях і перевіряють документи у мешканців. Імовірність того, що Лиман знову перейде під контроль ЗС РФ, оцінюють як мінімальну.

У суботу, 1 жовтня, з'явилося відео з українськими солдатами біля Лимана, коли ЗСУ підійшли до міської межі оточеного населеного пункту. Бійці ЗСУ підняли прапор на стелі.

Нагадаємо, що українські військовослужбовці звільнили кілька населених пунктів навколо Лимана. Чисельність угруповання ЗС РФ у Лимані налічувала приблизно 5,5 тис. російських солдатів.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська вбили 20 людей під час обстрілу евакуаційної колони під Куп'янськом. ЗС РФ вдарили по мирних жителів, які намагалися втекти від обстрілу. Проводиться збирання доказової бази.