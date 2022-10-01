ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів навколо Лимана

Російське угруповання в Лимані оточене, в районі міста знаходилося приблизно 5,5 тисяч окупантів.

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Українські військові оточили російське угрупування у Лимані на півночі Донецької області. Крім того, в районі міста було звільнено п'ять населених пунктів — Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки. Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає "РБК-Україна".

За його словами, у звільнених селищах відбуваються стабілізаційні заходи. За даними українських військових, у районі оточеного міста було приблизно 5-5,5 тисяч російських окупантів.

"Однак, активні бойові дії "відмінусовували" їхній бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися", — зазначив він.

Чим важливе взяття Лимана?

Сергій Череватий розповів, що деокупація міста є черговим кроком зі звільнення Донбасу та подальшого виходу на Кремінну та Сєвєродонецьк Луганської області.

"Це і психологічно важливий момент. Оскільки ЗСУ починають диктувати свою волю, а не лише відбивати та стояти в обороні, а й переламувати перебіг бойових дій", — вважає спікер.

ЗС РФ хотіли вийти з міста

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що ЗС РФ попросили можливість у свого командування вийти з Лимана, проте отримали відмову.

За його словами, росіяни мають три варіанти:

спробувати прорвати оточення міста;

здатися;

померти.

"П'ять тисяч — це колосальне угруповання в оточенні, такого не було в принципі й усі шляхи підвезення туди боєкомплекту або спокійного виходу цього угрупування з Лимана повністю перекрито", — сказав він.

Що буде після визволення Лимана?

Гайдай вважає, що в разі звільнення Лимана українські військові спробують деокупувати Кремінну Луганську область, а потім Рубіжне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

"Цілком можливо, що в тому напрямку рухатимуться наші військові. Тому що як фортеці ці міста знищили росіяни протягом 4,5 місяців цілодобовими обстрілами, тож зачепитися особливо вони там не зможуть", — заявив голова ОВА.

Нагадаємо, 30 вересня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що РФ робитиме спроби ескалації на фронті. За його словами, Росія намагатиметься завдати максимальної шкоди Україні й активізується на фронті.

Зазначимо, що глава ГУР Кирило Буданов вважає, що війна в Україні незабаром закінчиться. За його словами, це може статися наступного року з поверненням Криму.