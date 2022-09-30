"Зі зброєю повернемося": Буданов розповів, коли Україна поверне собі Крим і закінчить війну

За словами головного розвідника України, він не боїться давати оптимістичних прогнозів, оскільки процес завершення війни вже у повному розпалі.

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Глава Головного управління Розвідки Міноборони (ГУР МО) України Кирило Буданов заявив, що Україна незабаром поверне собі окупований Крим. Так, за його словами, це може статися вже наступного року. Про це він сказав під час національного телемарафону.

За словами голови ГУР МО, війна не триватиме надто довго. Незабаром вона може закінчитися.

Буданов сказав, що багато разів був у Криму. Півострів, окупований та анексований Росією у 2014 році, він назвав другою батьківщиною.

"Я виріс у Криму. І ми туди повернемося досить скоро. Так, зі зброєю повернемося", — сказав він, додавши, що півострів буде звільнено до кінця весни.

Щодо війни з Росією загалом, то голова ГУР МО сказав, що після зими розпочнеться завершення війни з виходом на адміністративні кордони України 1991 року. При цьому у зимовий час воєнні дії значно затихнуть.

Також Буданов заявив, що не боїться робити подібних прогнозів, оскільки процес завершення війни вже перебуває у розпалі.

Раніше Фокус повідомляв, що Данилов заявив, що РФ зробить спробу ескалації у війні, але ЗСУ готові. На думку секретаря РНБО, Росія намагатиметься завдавати Україні максимальної шкоди, тому вони спробують активізуватися на лінії фронту.

Крім того, він сказав, що РФ перекинула стратегічні бомбардувальники до кордонів Фінляндії. З початку серпня Росія перекинула Ту-160 та Т-95. Ймовірно, це є продовженням політики Путіна загроз Заходу.

Ще нагадаємо, що новий пакет військової допомоги Україні буде оголошено наступного тижня. За словами радника президента США Джейка Саллівана, допомогу на суму 1,1 млрд доларів буде надано негайно.