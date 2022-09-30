РФ перекинула стратегічні бомбардувальники до кордонів Фінляндії (фото)

З початку серпня Росія перекинула Ту-160 та Т-95. Ймовірно, це є продовженням політики Путіна погроз Заходу.

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Російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95 виявлені на авіабазі Оленья недалеко від кордонів із Фінляндією. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Бомбардувальники, які здатні переносити ядерну зброю, виявили в "нерегулярній кількості". Ту-160 і Ту-95 вперше були зафіксовані 21 серпня, а станом на 25 вересня їхня кількість збільшилася ще на три. Тепер на базі Ту-160 — 4 одиниці, а Ту-95 — 3 одиниці. При цьому 12 серпня стратегічних бомбардувальників там не було.

[ + – ] Стратегічні бомбардувальники біля кордонів із Фінляндією

Наразі невідомо, чому літаки перекинули з авіабази Енгельс. Там знаходиться 121 важкий бомбардувальний авіаполк. Одна з ймовірних причин, чому так зробили — погрози Путіна Заходу, що він може застосувати ядерну зброю після оголошення часткової мобілізації.

Авіабаза Оленья розташована на Кольському півострові неподалік Мурманська. Там також знаходяться бази Північного флоту РФ, а також тактична та стратегічна ядерна зброя.

Нагадаємо, 29 вересня Фінляндія оголосила про закриття кордонів для російських туристів. Через вторгнення РФ в Україну та проведення псевдореферендумів.

Раніше повідомлялося, що РФ перекинула в Україну 80% військ із Північної Європи. Угруповання складало близько 30 тисяч військ.