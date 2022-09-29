РФ перекинула в Україну 80% військ із Північної Європи, — The Foreign Policy

Повідомляється, що спочатку чисельність російського угрупування біля кордонів країн Балтії та Фінляндії становила близько 30 тис. осіб. Зараз його вже практично не залишилося.

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З початку інтенсивної фази війни російське командування переміщало в Україну війська зі своїх північних гарнізонів, намагаючись так заповнити втрати у бойових сутичках зі Збройними Силами України. Про це повідомляє The Foreign Policy, посилаючись на західних військових аналітиків.

Журналісти наводять дані трьох високопосадовців військових відомств. Повідомляється, що спочатку російське угрупування біля кордонів балтійських країн та Фінляндії налічувало близько 30 тис. військовослужбовців. Надалі 80% із них перекинули в Україну. Там, де раніше спостерігалася найщільніша концентрація військ РФ біля кордонів країн НАТО, залишилася лише частина.

"Ці сили використовували для створення суттєвої бойової могутності на початку вторгнення у лютому. У міру того, як російські війська зазнавали втрат, їх доводилося замінювати та відновлювати", — сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Представник військового відомства однієї з країн Скандинавії зазначив, що останні 7 місяців спостерігалося суттєве скорочення російського контингенту в Північній Європі.

Сухопутного угруповання, яке Росія десятиліттями зберігала у регіоні, вже майже не залишилося. Водночас потужна повітряна присутність військ РФ все ще зберігається. До того ж залишається практично незмінною чисельність Північного флоту. Водночас в Україну переміщується деяка інша військова техніка, зокрема зенітні ракетні комплекси.

На думку колишніх і чинних співробітників оборонних відомств США та Європи, Росія становить загрозу регіону в довгостроковій перспективі, і балтійським країнам особливо.

Військові бази біля кордону Фінляндії

OSINT-дослідники у Фінляндії провели аналіз стану північних баз Росії. Супутникові дані свідчать, бази ЗС РФ напівпорожні, а наявного особового складу для наступу на Фінляндію недостатньо. Тисячі російських військових із північних гарнізонів передислоковані в Україну.

За оцінками CIT, Росія везе до кордонів України техніку з усієї території країни — її готують для мобілізованих. Військовий дослідник Кирило Михайлов стверджує, що у РФ достатньо танків на кілька років війни. Однак не вистачає потужностей, аби модернізувати старе озброєння.

Раніше Фокус повідомляв, що після поразки російських військ у Лимані може настати обвалення ще однієї ділянки фронту. За оцінками західних журналістів, російську кампанію на Донбасі вже закінчено, а Путін у безвихідному становищі. Йому доводиться думати про виживання, до того ж радники все частіше пропонують сісти за стіл переговорів.