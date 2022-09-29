РФ перебросила в Украину 80% войск из Северной Европы, — The Foreign Policy

Сообщается, что первоначально численность российской группировки у границ стран Балтии и Финляндии составляла около 30 тыс. человек. Сейчас же ее уже практически не осталось.

Related video

С начала интенсивной фазы войны российское командование перемещало в Украину войска со своих северных гарнизонов, пытаясь таким образом восполнить потери в боестолкновениях с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает The Foreign Policy, ссылаясь на западных военных аналитиков.

Журналисты приводят данные трех высокопоставленных представителей военных ведомств. Сообщается, что первоначально российская группировка у границ балтийских стран и Финляндии насчитывала около 30 тыс. военнослужащих. В дальнейшем 80% из них перебросили в Украину. Там, где прежде наблюдалась самая плотная концентрация войск РФ у границ стран НАТО, осталась только часть.

"Эти силы использовались для создания существенной боевой мощи в начале вторжения в феврале. По мере того, как российские войска несли потери, их приходилось заменять и восстанавливать", — сказал министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.

Представитель военного ведомства одной из стран Скандинавии отметил, что в последние 7 месяцев наблюдалось существенное сокращение российского контингента в Северной Европе.

Сухопутной группировки, которую Россия десятилетиями сохраняла в регионе, уже практически не осталось. Вместе с тем, мощное воздушное присутствие войск РФ все еще сохраняется. Ко всему прочему, остается практически неизменной численность Северного флота. При этом в Украину перемещается некоторая другая военная техника, в т.ч. зенитные ракетные комплексы.

По мнению бывших и действующих сотрудников оборонных ведомств США и Европы, Россия представляет угрозу региону в долгосрочной перспективе, и балтийским странам в особенности.

Военные базы у границы Финляндии

OSINT-исследователи в Финляндии провели анализ состояния северных баз России. Спутниковые данные свидетельствуют о том, что базы ВС РФ полупустые, а имеющегося личного состава для наступления на Финляндию недостаточно. Тысячи российских военных из северных гарнизонов передислоцированы в Украину.

По оценкам CIT, Россия везет к границам Украины технику со всей территории страны — ее готовят для мобилизованных. Военный исследователь Кирилл Михайлов утверждает, что у РФ достаточно танков на несколько лет войны. Однако не хватает мощностей, чтобы модернизировать старые вооружения.

Ранее Фокус сообщал, что после поражения российских войск в Лимане может наступить обрушение еще одного участка фронта. По оценкам западных журналистов, российская кампания на Донбассе уже закончена, а Путин в безвыходном положении. Ему приходится думать о выживании, причем советники все чаще предлагают сесть за стол переговоров.