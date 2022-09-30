РФ перебросила стратегические бомбардировщики к границам Финляндии (фото)

С начала августа Россия перебросила Ту-160 и Т-95. Вероятно, это продолжение политики Путина угроз Западу.

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Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 обнаружены на авиабазе Оленья недалеко от границ с Финляндией. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Бомбардировщики, которые способны переносить ядерное оружие, были обнаружены в "нерегулярном количестве". Ту-160 и Ту-95 впервые были зафиксированы 21 августа, а по состоянию на 25 сентября их количество увеличилось еще на три. Теперь на базе Ту-160 — 4 единица, а Ту-95 — 3 единицы. При этом 12 августа стратегических бомбардировщиков там не было.

[ + – ] Стратегическе бомбардировщики у границ с Финляндией

На данный момент неизвестно, почему самолеты были переброшены с авиабазы Энгельс. Там находится 121-й тяжелый бомбардировочный авиаполк. Одна из вероятных причин, почему так сделали — продолжающейся угрозы Путина Западу, что он может применить ядерное оружие после объявления частичной мобилизации.

Авиабаза Оленья расположена на Кольском полуострове недалеко от Мурманска. Там также находятся базы Северного флота РФ, а также тактическое и стратегическое ядерное оружие.

Напомним, 29 сентября Финляндия объявила о закрытии границ для российских туристов. Из-за вторжения РФ в Украину и проведения псевдореферендумов.

Ранее сообщалось, что РФ перебросила в Украину 80% войск из Северной Европы. Группировка составляла около 30 тысяч войск.