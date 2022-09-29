Финляндия закрывает границу для туристов из России: в чем причина

Финляндия — единственная страная ЕС, через сухопутную границу которой россияне попадают в Шенгенскую зону. Одна из причин окончательного запрета финской стороны — проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

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Правительство Финляндии с 30 сентября ограничит пассажиропоток с РФ и запретит въезд российским туристам. Об этом пишет финский портал Yle.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто отметил, что ограничения для росиян продлятся до особого распоряжения.

"Это решение нужно для полного предотвращения российского туризма в Финляндию и связанного с ним транзита через страну", — заявил глава финского МИД.

Правительство поясняет запрет угрозой международным отношениям. Пограничники принимают во внимание эту опасность и на основании этого отказывают российнам во въезде или выдаче визы, добавил Хаависто.

По сведениям Yle, правительство Финляндии ведет дискуссии с украинскими властями по вопросу контроля въезда для россиян. На решение финской стороны повлияли псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины и взрывы на газопроводе "Северный поток" под Балтийским морем.

Какие исключения могут сделать для россиян?

Финляндия разработала список исключений, чтобы в будущем россияне могли приехать в Финляндию по туристической визе. Министр внутренних дел Криста Микконен сочла логичным разрешить въезд в страну по следующим причинам:

встречи с родственниками,

поступление в финские учебные заведения,

рабочие вопросы — командировка или на собеседование при трудоустройстве,

проезд грузовых автомобилей для нужд Финляндии и доставки важных товаров.

Источники в правительстве сказали Yle, что трафик между Финляндией и РФ сократится в 2 раза по сравнению с текущим уровнем. Но сотни тысяч виз, ранее выданных виз гражданам РФ, до сих пор действуют.

Новое положение может аннулировать визы, ранее выданные Финляндией, но не отменит действие виз, выданные другими странами Шенгена. Финские пограничники могут запретить въезд в Финляндию россиянину, у которого есть виза от другой страны.

Финляндия не решается на полный запрет

Газета Helsingin Sanomat заметила, что Финляндия была единственной страной Евросооза, через сухопутную границу которой российские туристы попадали в страны Балтии и Шенгенскую зону.

"В Финляндии политику делает авторитет, по мнению полиции безопасности, не все русские туристы представляют угрозу безопасности. Из-за этого Финляндия в своем решении вынуждена ссылаться на потерю международной репутации", — пишут авторы.

Страны Балтии сразу заявили, что все российские туристы представляют угрозу безопасности. Хаависто утверждает, что Финляндия не может так мыслить. По мнению министра, это было бы "искусственным решением".

Отметим, что россияне бегут в Финляндию от мобилизации, которую объявил президент РФ Владимир Путин. Только за 22 сентября в Финляндию приехали наземным транспортом более 6400 россиян.

В Ленинградской области на границе с Финляндией создали мобильный военкомат, который вручает беглецам повестки.

Финнляндия активно помогает Украине в войне с агрессором. Фокус писал, что к началу июля этого года года Финляндия отправила военной помощи на сумму более 88 млн евро.