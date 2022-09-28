Газопровод "Северный поток" взорвали с помощью "100 кг динамита", — сейсмологи из Швеции

Военный аналитик Майкл Кларк объяснил, что для подобных разрушений понадобилась бы подводная лодка. Он считает, что таким образом война в Украине переходит на Балтику.

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Сила взрыв газопроводной трубы под Балтийским морем соответствовала более чем сотне килограммов динамита. Такое заявление сделали сейсмологи из Уппсальского университета, передает Sky News.

Накануне, 28 сентября, в Балтийском море произошли два взрыва, после чего обнаружились необычные утечки на двух подводных газопроводах, которые проходят из РФ в Германию.

Представители Евросоюза заявили, что на фоне энергетического противостояния с РФ из-за вторжения российских войск в Украину в Балтийском море могла иметь место целенаправленная диверсия.

В результате произошли три утечки на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Газопроводы заполнены газом, но подача топлива в Европу приостановлена.

Зачем России взрывать "Северный поток"?

Военный аналитик Майкл Кларк считает, что произошла диверсия, потому что для таких повреждений понадобилась бы задействовать подводную лодку.

"Это не обычный теракт, к этому имеет отношение государство. И Россия — единственная страна, которая могла бы быть в этом заинтересована", — отметил Кларк, добавив, что в частных беседах никто не сомневается, что это за этим стоит Кремль.

"В этом своя стратегическая цель <…> В Европе не будет российского газа не только этой зимой, РФ полностью разрушает доверие к себе со стороны клиентов из Европы на следующие несколько поколений", — объяснил эксперт.

Майкл Кларк допускает, что так российское руководство предупреждает: ждите еще больше подобного и в будущем.

"Открывается новый фронт. Это означает, что война в Украине переходит на Балтику", — сказал эксперт.

Сейсмологи отметили взрывы в районе "Северного потока", в руководство ЕС заявило о возможной диверсии. По данным SNSN, магнитуда одного из взрывов составила 2,3 балла. В этом районе редко проводятся военные учения, а вероятность неполадки системы ничтожна.

Ранее Фокус сообщал, зачем Путин размахивает ядерной дубинкой. По словам американского генерала Джека Кина, заставляя страдать население Европы, глава Кремля пытается ограничить поддержку Украины. Это часть избранной стратегии.