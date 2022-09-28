Газопровід "Північний потік" підірвали за допомогою "100 кг динаміту", — сейсмологи зі Швеції

Військовий аналітик Майкл Кларк пояснив, що для таких руйнувань знадобився б підводний човен. Він вважає, що в такий спосіб війна в Україні переходить на Балтику.

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Сила вибуху газопровідної труби під Балтійським морем відповідала більш ніж сотні кілограмів динаміту. Таку заяву зробили сейсмологи з університету Упсальського, передає Sky News.

Напередодні, 28 вересня, у Балтійському морі сталися два вибухи, після чого виявились незвичайні витоки на двох підводних газопроводах, які проходять із РФ у Німеччину.

Представники Євросоюзу заявили, що на тлі енергетичного протистояння з РФ через вторгнення російських військ в Україну в Балтійському морі могла мати місце цілеспрямована диверсія.

У результаті сталися три витоки на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2". Газопроводи заповнені газом, але подачу палива в Європу призупинили.

Навіщо Росії підривати "Північний потік"?

Військовий аналітик Майкл Кларк вважає, що відбулася диверсія, тому що для таких пошкоджень знадобилося б задіяти підводний човен.

"Це не звичайний теракт, до цього має стосунок держава. І Росія — єдина країна, яка могла б бути в цьому зацікавлена", — зазначив Кларк, додавши, що в приватних розмовах ніхто не сумнівається, що це за цим стоїть Кремль.

"У цьому своя стратегічна мета <…> У Європі не буде російського газу не тільки цієї зими, РФ повністю руйнує довіру до себе з боку клієнтів із Європи на наступні кілька поколінь", — пояснив експерт.

Майкл Кларк припускає, що так російське керівництво попереджає: чекайте ще більше подібного й у майбутньому.

"Відкривається новий фронт. Це означає, що війна в Україні переходить на Балтику", — сказав експерт.

Сейсмологи відзначили вибухи в районі "Північного потоку", керівництво ЄС заявило про можливу диверсію. За даними SNSN, магнітуда одного з вибухів становила 2,3 бала. У цьому районі рідко проводять військові навчання, а ймовірність несправності системи мізерна.

Раніше Фокус повідомляв, навіщо Путін розмахує ядерним кийком. За словами американського генерала Джека Кіна, змушуючи страждати населення Європи, глава Кремля намагається обмежити підтримку України. Це частина вибраної стратегії.