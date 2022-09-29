Фінляндія закриває кордон для туристів із Росії: у чому причина

Фінляндія є єдиною країною ЄС, через сухопутний кордон якої росіяни потрапляють до Шенгенської зони. Однією з причин остаточної заборони фінської сторони є проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.

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Уряд Фінляндії з 30 вересня обмежить пасажиропотік із РФ і заборонить в'їзд російським туристам. Про це пише фінський портал Yle.

Міністр закордонних справ Пекка Гаавісто зазначив, що обмеження для росіян продовжаться до особливого розпорядження.

"Це рішення потрібне для повного запобігання російському туризму до Фінляндії і пов'язаного з ним транзиту через країну", — заявив глава фінського МЗС.

Уряд пояснює заборону загрозою міжнародним відносинам. Прикордонники беруть до уваги цю небезпеку і на підставі цього відмовляють росіянам у в'їзді чи видачі візи, додав Гаавісто.

За даними Yle, уряд Фінляндії веде дискусії з українською владою щодо контролю в'їзду для росіян. На рішення фінської сторони вплинули псевдореферендуми на окупованих територіях України та вибухи на газопроводі "Північний потік" під Балтійським морем.

Які винятки можуть зробити для росіян?

Фінляндія розробила список винятків, щоб у майбутньому росіяни могли приїхати до Фінляндії за туристичною візою. Міністерка внутрішніх справ Кріста Мікконен визнала логічним дозволити в'їзд до країни з таких причин:

зустрічі з родичами,

вступ до фінських навчальних закладів,

робочі питання — відрядження або на співбесіду під час працевлаштування,

проїзд вантажних автомобілів для потреб Фінляндії та доставки важливих товарів.

Джерела в уряді сказали Yle, що трафік між Фінляндією та РФ скоротиться у 2 рази, якщо порівняти з цим рівнем. Але сотні тисяч віз, раніше виданих віз громадянам РФ, й досі діють.

Нове становище може анулювати візи, раніше видані Фінляндією, але не скасує дію віз, виданих іншими країнами Шенгену. Фінські прикордонники можуть заборонити в'їзд до Фінляндії росіянину, який має візу від іншої країни.

Фінляндія не наважується на повну заборону

Газета Helsingin Sanomat зауважила, що Фінляндія була єдиною країною Євросоюзу, через сухопутний кордон якої російські туристи потрапляли до країн Балтії та Шенгенської зони.

"У Фінляндії політику робить авторитет, на думку поліції безпеки, не всі російські туристи становлять загрозу безпеці. Через це Фінляндія у своєму рішенні змушена посилатися на втрату міжнародної репутації", — пишуть автори.

Країни Балтії відразу заявили, що всі російські туристи становлять загрозу безпеці. Гаавісто стверджує, що Фінляндія не може так думати. На думку міністра, це було б "штучним рішенням".

Зазначимо, що росіяни біжать до Фінляндії від мобілізації, яку оголосив президент Володимир Путін. Лише за 22 вересня до Фінляндії приїхали наземним транспортом понад 6400 росіян.

У Ленінградській області на кордоні з Фінляндією створили мобільний військкомат, який вручає втікачам повістки.

Фінляндія активно допомагає Україні у війні з агресором. Фокус писав, що до початку липня цього року Фінляндія відправила військову допомогу на суму понад 88 млн євро.