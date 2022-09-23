Понад 6400 росіян перетнули кордон Фінляндії за один день, — прикордонслужба

О 9 годині ранку за місцевим часом біля прикордонного переходу Ваалімаа тяглася півторакілометрова черга. Днем раніше на одному з прикордонних переходів було 3 автомобільні черги завдовжки 300-400 метрів.

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Матті Піткянітті, голова відділу міжнародних відносин у прикордонній службі Фінляндії, заявив, що понад 6400 росіян приїхали до Фінляндії наземним транспортом у четвер, 22 вересня. Про це він повідомив у Twitter.

Така кількість можна порівняти зі звичайною кількістю жителів РФ, які приїжджають до Фінляндії у вихідні.

При цьому виїхали із Фінляндії 3227 громадян РФ.

Порівнюючи ці дані з даними за поточний і минулий місяці, Піткянітті сказав, що по суботам до Фінляндії приїжджає близько 6 тисяч жителів РФ.

Днем раніше на переході Ваалімаа спостерігалося три автомобільні черги завдовжки 300-400 метрів.

Раніше у п'ятницю, 23 вересня, прикордонна служба Фінляндії повідомила, що на прикордонних переходах Ваалімаа та Нуйямаа на південному сході країни спостерігаються довші черги автомобілів, ніж у четвер.

О 9 годині ранку за місцевим часом біля прикордонного переходу Ваалімаа тяглася півторакілометрова черга.

Нагадаємо, що в РФ вирішили мобілізувати на війну з Україною близько 1,2 млн людей. Федеральній владі радили менше призивати до армії в обласних центрах і зробити основний акцент на сільській місцевості.

Раніше Фокус повідомляв, що у Зеленського відреагували на мобілізацію у Бурятії та Якутії. На півночі РФ мобілізованих масово везуть до військкоматів. За словами колишнього мера Якутська Сардани Авксентьєвої, забирають усіх дієздатних чоловіків.