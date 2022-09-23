У Росії планують мобілізувати на війну з Україною близько 1,2 млн людей.

Федеральній владі рекомендували щонайменше призвати до армії мешканців обласних центрів і звернути увагу на сільську місцевість, де немає опозиції та ЗМІ.

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Міністерство оборони Росії в межах часткової мобілізації планує призвати до лав ЗС РФ 1,2 млн. громадян. Про це пише видання "Медуза", посилаючись на своє джерело, наближене до федерального міністерства.

Інсайдер стверджує, що інформація Міноборони про призов до лав ЗС РФ до 300 тисяч осіб із числа резервістів не відповідає дійсності.

У межах часткової мобілізації, яка була оголошена президентом Володимиром Путіним 21 вересня, влада країни планує мобілізувати 1,2 млн громадян. Міністерство оборони, за даними видання, рекомендувало щонайменше призвати до лав ЗС РФ мешканців обласних центрів, а головний акцент зробити на сільській місцевості.

Проведення мобілізації в таких регіонах, як стверджують журналісти, буде вигідним для Кремля, оскільки в них немає ЗМІ, опозиції, а громадяни більше підтримують вторгнення Росії до України.

Згідно з планами влади, у Москві під частковий призов мають потрапити до 16 тисяч осіб, а у Санкт-Петербурзі — близько 3200.

На інформацію "Медузи" вже відреагував прессекретар російського президента. За словами Дмитра Пєскова, відомості про призов до лав ЗС до 1,2 млн осіб у межах часткової мобілізації є брехнею.

[ + – ] У РФ планують мобілізувати близько 1,2 млн осіб

Нагадаємо, що Кремль засекретив частину указу Володимира Путіна про проведення часткової мобілізації у Росії. У сьомому пункті, за словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, прописано інформацію про кількість військовозобов'язаних, яких планують призвати до лав ЗС РФ.

Також повідомлялося, що Міністерство оборони Росії уточнило, які категорії російських громадян не підпадають під часткову мобілізацію. У ряди ЗС РФ, за даними відомства, не призиватимуть представників ЗМІ та операторів зв'язку, а також співробітників банківської сфери.