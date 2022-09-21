У Путіна визнали засекречення кількості громадян, які підлягають мобілізації у РФ (фото)

Сьомий пункт документа призначений для службового користування і в Кремлі відмовилися повністю розкривати інформацію, прописану в указі про частковий призов до лав ЗС РФ.

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У сьомому пункті указу президента РФ Володимира Путіна про оголошення часткової мобілізації, який засекречений, міститься інформація про кількість військовозобов'язаних, які підлягають призову до лав армії. Про це повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Варто зазначити, що в указі Володимира Путіна про оголошення часткової мобілізації, опублікованої на офіційному сайті Кремля, сьомий пункт відсутній.

У документі, оприлюдненому на інтернет-порталі правової інформації, його позначено як "для службового користування".

[ + – ] Кремль засекретив сьомий пункт указу Путіна про часткову мобілізацію [ + – ] Кремль засекретив сьомий пункт указу Путіна про часткову мобілізацію

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков підтвердив, що сьомий пункт указу про часткову мобілізацію в Росії засекречений. За його словами, він містить інформацію про заклик до лав армії 300 тисяч осіб, про які раніше заявляв міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу.

"Справді, він (сьомий пункт указу Путіна — ред.) для службового користування, тому я не можу його розкрити. Я не можу пояснити. Єдине, що можу сказати: Сергій Шойгу у своєму інтерв'ю сказав — 300 тисяч людей. Ось там ідеться про кількість до 300 тисяч осіб", — продовжив Пєсков і додав, що озвучена кількість військовозобов'язаних не планують одночасно закликати до лав ЗС РФ.

Прессекретар Путіна також заявив, що найближчим часом уряд Росії визначить категорії громадян, яким належить відстрочка від часткової мобілізації. На уточнювальне запитання журналістів, чи співробітники адміністрації президента потраплять під призов до армії, Пєсков відповів: "Поки не знаю".

Варто зазначити, що часткову мобілізацію в Росії оголошено за указом президента РФ Володимира Путіна, в ході якої до лав ЗС РФ планують призвати до 300 тисяч осіб.

Через оголошення часткової мобілізації правозахисна організація "Весна" анонсувала проведення 21 вересня всеросійської акції протесту. Штаб опозиціонера Олексія Навального, зі свого боку, підтримав організацію масових протестів та закликав росіян підпалювати військкомати.