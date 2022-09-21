У Путина признали засекречивание числа граждан, подлежащих мобилизации в РФ (фото)

Седьмой пункт документа предназначен для служебного пользования и в Кремле отказались полностью раскрывать информацию, прописанную в указе о частичном призыве в ряды ВС РФ.

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В седьмом пункте указа президента РФ Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации, который был засекречен, содержится информация о числе военнообязанных, подлежащих призыву в ряды армии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что в указе Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации, который был опубликован на официальном сайте Кремля, седьмой пункт отсутствует.

В документе, обнародованном на интернет-портале правовой информации, он обозначен как "для служебного пользования".

[ + – ] Кремль засекретил седьмой пункт указа Путина о частичной мобилизации [ + – ] Кремль засекретил седьмой пункт указа Путина о частичной мобилизации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что седьмой пункт указа о частичной мобилизации в России был засекречен. По его словам, он содержит информацию о призыве в ряды армии 300 тысяч человек, о которых ранее заявлял министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу.

"Действительно, он (седьмой пункт указа Путина — ред.) для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть. Я не могу объяснить. Единственное, что могу сказать: Сергей Шойгу в своем интервью сказал — 300 тысяч человек. Вот там речь идет о количестве до 300 тысяч человек", — продолжил Песков и добавил, что озвученное число военнообязанных не планируют одновременно призывать в ряды ВС РФ.

Пресс-секретарь Путина также заявил, что в ближайшее время правительство России определит категории граждан, которым положена отсрочка от частичной мобилизации. На уточняющий вопрос журналистов, попадут ли сотрудники администрации президента под призываю в армию, Песков ответил: "Пока не знаю".

Стоит отметить, что частичная мобилизация в России была объявлена по указу президента РФ Владимира Путина, в ходе которой в ряды ВС РФ планируют призвать до 300 тысяч человек.

Из-за объявления частичной мобилизации правозащитная организация "Весна" анонсировала проведение 21 сентября всероссийской акции протеста. Штаб оппозиционера Алексея Навального, в свою очередь, поддержал организацию массовых протестов и призвал россиян поджигать военкоматы.