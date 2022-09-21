"Мы окажем помощь": штаб Навального призвал поджигать военкоматы из-за мобилизации в РФ

Оппозиционеры пообещали поддержать и оказать содействие каждому россиянину, который будет уклоняться от призыва в ряды ВС РФ для отправки в Украину.

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Штаб российского оппозиционера Алексея Навального поддержит любую форму протеста на фоне частичной мобилизации, в том числе поджог военкоматов. Такое заявление сделал соратник политика, содиректор антикоррупционной организации "Anti-Corruption Foundation" Иван Жданов.

По его словам, штаб Алексея Навального поддержит любую форму протеста из-за объявления частичной мобилизации в РФ, включая поджоги военкоматов по всей стране.

Более того, оппозиционные специалисты готовы оказать юридическую и информационную поддержку гражданам, которые намерены уклоняться от призыва в ряды ВС РФ для отправки в Украину.

"Если вы готовы заниматься большими вещами, в том числе поджигать военкомат — мы поддерживаем это и готовы тоже оказать какое-то содействие", — добавил Иван Жданов, комментируя частичную мобилизацию в РФ и организацию массовых протестов по стране.

Российский оппозиционер Алексей Навальный также лично отреагировал на планы Кремля пополнить ряды российских войск несколькими сотнями тысяч военнообязанных. Политик напомнил, что численность ВС РФ составляет около миллиона человек, "Росгвардии" — 350 тысяч, а МВД — от 1,5 до 2 млн сотрудников. В связи с этим, Алексей Навальный недоумевает, зачем Владимир Путин объявляет частичную мобилизацию, если у него в распоряжении имеются миллионы силовиков и военных.

"Вон во ФСИН сколько народу. Они зачем гражданских людей будут призывать? То есть по стране будут туда-сюда бегать 5 миллионов уклоняющихся. И за ними будет бегать миллион ментов, чтобы куда-то мобилизовать. Вот сейчас какие-нибудь ковровские работяги, 30-летние мужики — их же сейчас будут призывать, чтобы они где-нибудь там под Херсоном легли. Это все ужасно", — продолжил Навальный и добавил, что в Москве частичную мобилизацию проводить не будут из-за угрозы массовых протестов.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным в ходе утреннего телеобращения, которое транслировалось федеральными телеканалами. Глава Кремля также поддержал проведение фейковых "референдумов" на оккупированных территориях Украины и пригрозил применением ядерного оружия, если будет угроза суверенитету России.

После того, как была объявлена частичная мобилизация в России, российские правозащитники анонсировали проведение всеобщей акции протеста, которая состоится 21 сентября.