Путин обратился к народу России: объявил частичную мобилизацию и поддержал "референдумы" (видео)

Российский диктатор призвал противостоять попыткам Запада разрушить РФ и пригрозил ядерным оружием. Призывать россиян на военную службу начнут с 21 сентября. Сначала армию пополнят военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

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Президент России Владимир Путин в обращении к народу призвал противостоять попыткам Запада разрушить страну и объявил частичную мобилизацию. Трансляция обращения российского президента транслировалось в YouTube.

Начал Путин выступление с обвинения США и западных стран в желании ослабить, разобщить и уничтожить Россию.

"Речь пойдет о защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России. О поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять свое будущее и об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство и для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные самостоятельные центры развития. Чтобы и дальше грубо навязывать другим странам свое. Насаждать свои псевдоценности", — заявил Путин.

По его словам, западные страны в 1991 году говорили об успешном раскалывании СССР, а сейчас пришло время России.

"Что она должна распасться на множество смертельно враждующих регионов и областей. И такие планы они вынашивают давно. Они поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО к нашим границам, они сделдали своим оружием тотальную русофобию", — отметил он.

"Защита" Донбасса

Украину и украинцев, по его мнению, Запад превратил в пушечное мясо и толкнул на войну с Россией еще в 2014 году. Путин обвинил Киев в притязании на ядерное оружие и отказе от мирных переговоров по Донбассу.

"В этой связи решение об упреждающей военной операции было необходимым и единственно возможным. Ее главная цель — освобождение территории Донбасса, была и остается неизменной", — отметил он.

По словам Путина, Луганскую область удалось "очистить", а в Донецкой еще идут бои.

Всеобщая мобилизация в РФ

Президент России Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Такое решение, по оценке Путина, адекватно угрозам, с которыми сталкивается Россия. Призыву на военную службу подлежат военные в запасе и те, кто служил в рядах вооруженных сил и имеет военные специальности и опыт.

"Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно пройдут дополнительную военную подготовку с учетом опыта "специальной военной операции", — добавил президент РФ.

Указ о проведении частичной мобилизации в России Путин уже подписал. По словам главы РФ, мобилизационные мероприятия начнутся с сегодняшнего дня, 21 сентября.

"В соответствии с законодательством, об этом официально письмами будут сегодня проинформированы Палата федерального собрания, Совет Федерации и Государственной Думы", — подчеркнул он.

Пресс-служба Кремля опубликовала полный текст указа Путина о частичной мобилизации в России. Правительству РФ поручено профинансировать проведение мероприятия.

"Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации", — сказано в тексте указа.

Так называемых добровольцев, воюющих за армию РФ, Путин предложил прировнять по статусу к кадровым российским военным. Включая материальное медицинское и социальные гарантии, военная техника и снаряжение.

"Референдумы" на оккупированных территориях Украины

Владимир Путин обещал сделать все, чтобы просвести безопасные псевдореферендумы в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

"Чтобы люди могли выразить свою волю. Мы их поддержим. Сегодня наши вооружденные силы действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 километров. Противостоянт всей машине коллективного Запада", — заявил он.

Пентагон назвал "референдумы" информационной операцией Кремля

Западные лидеры восприняли действия Кремля, как жест отчаяния, ведь российской верхушке, по сути, больше нечем сдерживать украинское контрнаступление. На Западе, как и в Украине, заявили, что "референдумы" на оккупированных Россией территориях ничего не изменят: никто не признает их легитимными, а поддержка Украины не уменьшится.

Пресс-секретарь Министерства обороны США назвал заявления о "референдумах" попыткой отвлечь внимание российской общественности от успешных контрдействий украинских войск.

Что предшествовало заявлению Путина?

Оккупационные "власти" Луганской и Донецкой областей 20 сентября синхронно назначили дату проведения фейкового "референдума" о вхождении регионов в состав России: его хотят провести с 23 по 27 сентября.

В тот же день о необходимости проведения "референдума" по явной указке Кремля также заявили в Херсоне и в Запорожской области. Глава Херсонской оккупационной администрации Владимир Сальдо сказал, что "власти" региона приняли решение о проведении "референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации". После этого о необходимости провести "референдум" заговорили и коллаборанты из Запорожской области.

По словам некоторых пропагандистов, Запорожская область по итогам референдума объявит о своей независимости в границах всего региона.

Более того, заявили и заявления о том, что проведение "референдумов" означает скорую победу России или начало ядерной войны, поскольку удары по присоединенным территориям будут расцениваться, как нападение на РФ.

Напомним, что ранее российский "Первый канал" и пропагандистское медиаагентство RT удалили анонсы видеообращения Владимира Путина.

По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, мобилизация в России и псевдореферендумы станут большим подарком для Украины, ведь эти события приблизят революцию в РФ, которая свергнет путинский режим.