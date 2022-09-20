Паника в Кремле: пропагандистка из РФ Симоньян призвала "немедленно провести референдумы"

Российская пропагандистка считает, что проведение псевдореферендумов знаменует собой или скорую победу ВС РФ в Украине, или угрозу ядерной войны.

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Главный редактор канала RT, агентств Sputnik и "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян одобрительно отозвалась о намерении оккупационных властей провести псевдореферендум о присоединении территорий Луганской и Донецкой областей к Российской Федерации. Российская пропагандистка в своем Telegram призвала пойти "ва-банк", осуществив таким образом "крымский сценарий".

"Немедленный референдум — это Крымский сценарий, и это ва-банк", — написала Симоньян.

По ее словам, присоединение части украинских территорий к России изменит характер войны, поскольку удары по ним будут расцениваться, как удары по территории РФ, что "развяжет руки" Москве во всех отношениях.

"Сегодня референдум, завтра — признание частью РФ, послезавтра — удары по территории России становятся полноценной войной Украины и НАТО с Россией, развязывающей России руки во всех отношениях", — считает главред.

Судя по следующим постам Симоньян, этот же сценарий пытаются реализовать на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. При этом она полагает, что "референдумы" знаменуют собой или скорую победу ВС РФ в Украине или угрозу ядерной войны.

"Эта неделя знаменует или преддверие нашей скорой победы, или преддверие ядерной войны. Не могу разглядеть ничего третьего", — написала Симоньян.

Ранее о перспективе проведения псевдореферендумов в оккупированных областях Украины рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, их проведение на территории ОРДЛО будет носить "необратимый характер".

20 сентября во временно оккупированном Мелитополе пророссийское движение "Мы вместе с Россией" обратилось к так называемому главе Запорожской ВГА Евгению Балицкому с просьбой провести псевдореферендум о вхождении региона в состав РФ.