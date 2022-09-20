Медведев заявил, что присоединение Донбасса к РФ будет носить "необратимый характер"

Одиозный политик считает, что после проведения псевдореферендумов в "ЛНР и ДНР" ни один будущий президент РФ "не сможет повернуть эти решения вспять".

Related video

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что проведение псевдореферендумов в ОРДЛО и присоединение квазиреспублик к России будет носить "необратимый характер". Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

"После проведения референдумов и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер", – в частности, считает одиозный российский политик.

Медведев утверждает, что проведение псевдореферендумов поменяет "вектор развития России" на десятилетия вперед.

По словам политика, присоединение захваченных частей Донецкой и Луганской областей к стране-агрессору полностью развяжет руки России, дав ей возможность "использовать все силы самозащиты".

При этом замглавы Совбеза РФ уверен, что подобные изменения в российской конституции сделают невозможным возвращение территории "ЛДНР" в состав Украины даже при будущих президентах России.

"После внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять", – добавил он.

Ранее Фокус писал о том, что Дмитрий Медведев оскорбил нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Политик назвал нового главу британского правительства "посредственностью", которая не сможет справиться с поставленными заданиями и в скором времени покинет пост.

Напомним, высокопоставленный чиновник Министерства обороны США заявил, что президент РФ Владимир Путин хотел до 15 сентября захватить Донбасс, но потерпел крах.