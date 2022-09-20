Провал Кремля: Путин хотел до 15 сентября захватить Донбасс, но потерпел крах, – Пентагон

Россия за все время полномасштабной войны так и не смогла достичь своих стратегических целей в Украине. Но борьба далека от завершения, считают в Минобороны США.

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Президент РФ Владимир Путин планировал захватить Донецкую область до 15 сентября, но Кремль потерпел очередное поражение. Вместо этого украинские войска провели успешное контрнаступление на востоке страны. Об этом заявил высокопоставленные чиновник Министерства обороны США, сообщается на сайте Пентагона.

"1 сентября президент Путин призвал к 15 сентября перевести всю Донецкую область под контроль России. Но силы Путина явно не смогли добиться успеха", – в частности, сказал чиновник.

При этом ВСУ смогли освободить территорию общим размером в два американских штата – Делавэр (5,1 тыс. км²) и Род-Айленд (3,1 тыс. км²), подчеркнул он.

"Украинские военные нанесли значительные потери российским войскам, которые вторглись в страну, и мы видим, как Кремль все больше пытается найти новых новобранцев, чтобы пополнить свои редкие ряды", – продолжил чиновник.

При этом позиции у ВС РФ настолько шаткие, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области заставило многих российских добровольцев отказываться от участия в боевых действиях.

Американский чиновник в качестве примера привел видео с куратором "ЧВК Вагнера" Евгением Пригожиным, где тот пытается завербовать заключенных для войны в Украине.

"Наша информация указывает на то, что частная военная компания терпит большие потери в Украине, особенно, что и не удивительно, среди молодых и неопытных бойцов", – добавил он.

По данным Пентагона, россияне действительно продвинулись на Донбассе, но лишь на несколько сотен метров. При этом ВС РФ в качестве мести продолжает атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, так как в таких обстрелах нет никакого военного смысла.

"Мы все знаем, что эта борьба далека от завершения", – подчеркнул чиновник Минобороны. При этом он отметил, что Украина должна и в дальнейшем получить поддержку Соединенных Штатов и других партнеров, чтобы продолжать сражаться за свою свободу.

Напомним, 1 сентября Россия снова перенесла сроки захвата Донбасса. Путин решил установить "полный контроль над Донецкой областью" до второй половины сентября, чтоб успеть провести пседореферендум.

12 сентября личный пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент страны-агрессора осведомлен об отступлении ВС РФ в Украине.