Путин осведомлен об отступлении ВС РФ в Украине, — Песков

Кремль также отказался комментировать обстрел Харьковской ТЭЦ и порекомендовал обращаться в Минобороны РФ, которое отвечает за атаки на украинские города.

Военное командование ВС РФ проинформировало президента Владимира Путина об отступлении российских войск на фоне успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал личный пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин осведомлен о "перегруппировке" российских войск на нескольких направлениях фронта.

Песков заверил, что военное командование ВС РФ информирует президента России о любых действиях, которые проводятся в рамках полномасштабного вторжения в Украину.

"Путин находится на постоянной связи с министром обороны и со всеми военачальниками. Здесь по-другому и быть не может в ходе СВО", — добавил пресс-секретарь Путина, комментируя бегство российских войск из Харьковской области.

Дмитрий Песков также отказался комментировать массированный ракетный удар ВС РФ по Харьковской ТЭЦ, в результате которого в некоторых регионах Украины отсутствовало электричество и газоснабжение. Пресс-секретарь Путина порекомендовал журналистам адресовать свои вопросы в Министерство обороны, отвечающее за осуществление обстрелов украинских городов.

"Всю информацию по фактам ракетных ударов, по целям, а также результатам ракетных ударов предоставляет мой коллега Конашенков в брифингах. И также оценки текущего состояния ситуации дает или Минобороны, или сам главнокомандующий", — продолжил Песков в общении с журналистами.

Отдельно пресс-секретарь президента коснулся вопроса возможного возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией. По словам Пескова, на сегодняшний день Кремль не видит перспектив и предпосылок для организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Стоит отметить, что Генштаб ВСУ сообщал об освобождении более 20 населенных пунктов в ходе успешного контрнаступления украинской армии.

Также сообщалось, что в Кремле ответили угрозами на нежелание президента Украины Владимира Зеленского возобновлять переговорный процесс из-за ультиматумов, которые выдвигает Москва.