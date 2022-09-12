Украинская армия выбила войска РФ из более 20 населенных пунктов, – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ говорят, что российские военные спешат оставить позиции в Харьковской области и бегут с награбленным у местных жителей имуществом. Оккупанты вместе с семьями покинули город Сватово, оставив его предателям из "народной милиции".

Украинские военные за минувшие сутки вытеснили российских оккупантов из более чем 20 населенных пунктов, там проводятся стабилизационные мероприятия. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Освобождение от российских захватчиков продолжается в Харьковской и Донецкой областях. Россияне спешат оставить позиции и убежать к себе в страну с награбленным у местных жителей имуществом и транспортными средствами из Большого Бурлука и Двуречной Харьковской области, проинформировал Генштаб.

В Луганской области ВС РФ вместе с семьями покинули город Сватово, там остались только военнослужащие так называемой "народной милиции" из числа местных жителей.

Атаки ВС РФ по направлениям

Обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии наблюдались на следующих направлениях:

Северское – возле Кондратовки Сумской области;

Харьковское – населенные пункты Константиновка и Уды;

Краматорское – районы населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Кривая Лука, Верхнекаменское и Спорное;

Бахмутское – районы населенных пунктов Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево;

Авдеевское – обстрелам подверглись Карловка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

Новопавловское – огневая активность в районах Пречистовки, Великих Новоселок, Богоявленки, Нескучного и Никольского;

Запорожское – враг обстреливал Новоселку, Времьевку, Новополь, Новоандреевку, Полтавки, Гуляйполе и Железнодорожное;

Южнобужское – районы населенных пунктов Нововознесенское, Белая Криница, Осокоровка, Большое Артаково, Сухой Ставок, Костромка, Партизанское, Безымянное, Благодатовка, Ивановка, Заречное, Белогорка и Мирное.

Силы обороны отразили атаки противника недалеко от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцево продолжаются бои. На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, отметили военные.

[ + – ] ВСУ отразили атаки врага возле Майорска и Красногоровки

Обстрелы ВС РФ — пострадали более 30 населенных пунктов

Вражеская армия нанесла за прошедшие сутки 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам в Украине. Всего пострадали более 30 населенных пунктов, в частности, Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград и Великомихайловка.

Россияне нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ, из-за этого частично были обесточены несколько областей.

[ + – ] Армия РФ ударила ракетами по Харьковской ТЭЦ

Оккупанты понесли значительные потери в живой силе после удачного наступления Сил обороны на Херсонском направлении. В Генштабе заявили, что 810-я отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации в городе Севастополь) потеряла почти 85% личного состава. У остальных — крайне низкое морально-психологическое состояние. Они массово отказываются воевать в Украине.

Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по скоплению противника. В результате уничтожен взводный опорный пункт, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 1 зенитный ракетный комплекс.

В ходе боев российская армия лишилась 1 беспилотника типа "Орлан-10". Украинские ПВО сбили 1 управляемую ракету Х-59, 4 ракеты морского базирования "Калибр" и 5 управляемых ракет воздушного базирования типа Х-101.

Фокус ранее писал, какие населенные пункты ВСУ освободили в ходе контрнаступления в Харьковской области за выходные. Захватчики 10 сентября убежали из Изюма, оставив склады с вооружением и техникой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявлял, что бегство армии РФ из Изюма, Купянска и Балаклеи Харьковской области — это положительный маневр для сохранения жизней захватчиков.

Напомним, что войска РФ нанесли ракетные удары по центру Днепра, Никополю и Марганецкой общине Днепропетровской области в ночь на 11 сентября. После атаки пострадали 4 человека.