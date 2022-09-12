Українська армія вибила війська РФ із понад 20 населених пунктів, — Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ кажуть, що російські військові поспішають залишити позиції на Харківщині й тікають із награбованим у місцевих жителів майном. Окупанти разом із сім'ями залишили місто Сватове, залишивши його зрадникам із "народної міліції".

Українські військові минулої доби витіснили російських окупантів із понад 20 населених пунктів, там проводяться стабілізаційні заходи. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ).

Звільнення від російських загарбників триває в Харківській і Донецькій областях. Росіяни поспішають залишити позиції та втекти до себе в країну з награбованим у місцевих жителів майном і транспортними засобами з Великого Бурлука та Дворічної Харківської області, поінформував Генштаб.

У Луганській області ЗС РФ разом із сім'ями залишили місто Сватове, там залишилися лише військовослужбовці так званої "народної міліції" з-поміж місцевих жителів.

Атаки ЗС РФ за напрямами

Обстріли військової та цивільної інфраструктури з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії спостерігали на таких напрямках:

Сіверський — біля Кондратівки Сумської області;

Харківський — населені пункти Костянтинівка й Уди;

Краматорський — райони населених пунктів Тетянівка, Донецьке, Райгородок, Крива Лука, Верхньокам'янське та Спірне;

Бахмутський — райони населених пунктів Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве;

Авдіївський — обстрілів зазнали Карлівка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка;

Новопавлівський — вогнева активність у районах Пречистівки, Великих Новосілок, Богоявленки, Нескучного та Микільського;

Запорізький — ворог обстрілював Новосілку, Времівку, Новопіль, Новоандріївку, Полтавки, Гуляйполе та Залізничне;

Південнобузький — райони населених пунктів Нововознесенське, Біла Криниця, Осокорівка, Велике Артакове, Сухий Ставок, Костромка, Партизанське, Безіменне, Благодатівка, Іванівка, Зарічне, Білогірка та Мирне.

Сили оборони відбили атаки противника неподалік Майорська та Красногорівки. У районах Миколаївки Другої та Зайцевого тривають бої. На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін, зазначили військові.

[ + – ] ЗСУ відбили атаки ворога біля Майорська та Красногорівки

Обстріли ЗС РФ — постраждали понад 30 населених пунктів

Ворожа армія завдала минулої доби 18 ракетних і 39 авіаційних ударів по військових і цивільних об'єктах в Україні. Загалом постраждали понад 30 населених пунктів, зокрема, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Павлоград і Великомихайлівка.

Росіяни завдали ракетного удару по Харківській ТЕЦ, через це частково було знеструмлено кілька областей.

[ + – ] Армія РФ вдарила ракетами по Харківській ТЕЦ

Окупанти зазнали значних втрат у живій силі після вдалого наступу Сил оборони на Херсонському напрямку. У Генштабі заявили, що 810-а окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації в місті Севастополь) втратила майже 85% особового складу. В інших — украй низький морально-психологічний стан. Вони масово відмовляються воювати в Україні.

Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по накопиченню супротивника. У результаті знищено взводний опорний пункт, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки й 1 зенітний ракетний комплекс.

У ході боїв російська армія втратила 1 безпілотник типу "Орлан-10". Українські ППО збили 1 керовану ракету Х-59, 4 ракети морського базування "Калібр" і 5 керованих ракет повітряного базування типу Х-101.

Фокус раніше писав, які населені пункти ЗСУ звільнили під час контрнаступу в Харківській області за вихідні. Загарбники 10 вересня втекли з Ізюма, залишивши склади із озброєнням і технікою.

Глава Чечні Рамзан Кадиров раніше заявляв, що втеча армії РФ з Ізюма, Куп'янська та Балаклії Харківської області — це позитивний маневр для збереження життів загарбників.

Нагадаємо, що війська РФ завдали ракетних ударів по центру Дніпра, Нікополю та Марганецькій громаді Дніпропетровської області в ніч проти 11 вересня. Після атаки постраждали 4 особи.